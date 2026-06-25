“Vamos ver” – Jürgen Klopp dá a entender que pode voltar a treinar, mas evita responder à pergunta sobre o cargo no Real Madrid

Quando pressionado a dar esclarecimentos sobre a prestigiosa vaga na Espanha, Klopp imediatamente interrompeu a série de perguntas. O alemão respondeu: “Certo, se eu responder a essa pergunta agora, tudo o que eu disse até agora desaparece, é apagado. Tem o José. Tudo bem. Então, sem comentários.”

No entanto, quando questionado explicitamente se algum dia voltaria formalmente ao cargo de técnico, ele acrescentou: “Eu treino todos os dias, na academia... Brincadeiras à parte, vamos ver.”