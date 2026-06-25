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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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“Vamos ver” – Jürgen Klopp dá a entender que pode voltar a treinar, mas evita responder à pergunta sobre o cargo no Real Madrid

J. Klopp
Real Madrid
La Liga
Premier League
Liverpool

O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, deu uma dica intrigante sobre um possível retorno ao banco de reservas no futuro. O técnico alemão evitou cuidadosamente responder a perguntas diretas sobre se o Real Madrid, gigante espanhol, já havia lhe apresentado uma proposta concreta de trabalho.

  • Klopp evita especulações sobre o Bernabéu

    O lendário técnico continua sendo uma figura muito procurada no futebol mundial, apesar de estar atualmente se afastando das funções diárias à beira do campo. Durante uma entrevista ao jornal italiano *Gazzetta dello Sport*, o técnico de 59 anos foi questionado se uma possível ida ao Bernabéu já havia sido cogitada em algum momento de sua carreira. No entanto, o ex-técnico do Borussia Dortmund recorreu ao seu charme característico para desviar completamente a pergunta, protegendo sua trajetória profissional privada.

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    A Alemanha deixa a porta aberta

    Quando pressionado a dar esclarecimentos sobre a prestigiosa vaga na Espanha, Klopp imediatamente interrompeu a série de perguntas. O alemão respondeu: “Certo, se eu responder a essa pergunta agora, tudo o que eu disse até agora desaparece, é apagado. Tem o José. Tudo bem. Então, sem comentários.”

    No entanto, quando questionado explicitamente se algum dia voltaria formalmente ao cargo de técnico, ele acrescentou: “Eu treino todos os dias, na academia... Brincadeiras à parte, vamos ver.”

  • Klopp continua no comando das operações da Red Bull

    Atualmente, Klopp atua como diretor global de futebol da Red Bull, cargo estratégico que abrange vários clubes e que ele assumiu oficialmente em janeiro de 2025. Sob um contrato lucrativo válido até 2029, ele oferece uma visão filosófica de longo prazo, orientação na seleção de talentos e mentoria técnica para clubes como o RB Leipzig e o Red Bull Salzburg. Essa trajetória administrativa vem na sequência de uma carreira histórica como técnico, na qual conquistou dois títulos consecutivos da Bundesliga com o Dortmund e levou a glória da Liga dos Campeões e da Premier League para Anfield.

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    A era Mourinho muda o panorama

    A recente contratação de José Mourinho pelo Real Madrid, com contrato válido até junho de 2029, resolveu de vez qualquer vaga imediata na capital espanhola. O experiente técnico português sucede oficialmente Álvaro Arbeloa em 13 de julho, após temporadas consecutivas sem títulos no Bernabéu, fechando essa possibilidade específica por um futuro previsível.

    Consequentemente, Klopp parece destinado a cumprir suas extensas funções executivas na Red Bull, enquanto o mundo do futebol aguarda pacientemente seu próximo grande passo.