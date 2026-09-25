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'Vai ser mais de um, não vai?' - Mexx Meerdink revela rivalidade com o pai após estreia dramática pela Holanda
Meerdink completa estreia emocionante pela seleção da Holanda após redenção de lesão
O atacante do AZ, Mexx Meerdink, fez sua tão aguardada estreia pela seleção principal da Holanda no empate por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa, na noite de quinta-feira, na Johan Cruyff Arena. Em entrevista após a partida à ESPN NL, o jogador de 23 anos falou sobre ter sido acionado após apenas 35 minutos, quando o atacante titular Brian Brobbey saiu mancando e deixou o campo lesionado.
O momento representou uma redenção completa para Meerdink, que havia sido forçado a se retirar de sua primeira convocação para a seleção um ano antes, devido a uma infelicidade com lesão.
Ele expressou enorme gratidão por finalmente realizar o sonho de defender a seleção principal.
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Atacante revela choque com substituição precoce de Brobbey por lesão
Ao relembrar o momento dramático de sua entrada, Meerdink admitiu que ficou surpreso quando o novo técnico da Holanda, Xavi, o chamou do banco tão cedo na partida. Apesar de esperar que a comissão técnica escolhesse uma opção mais experiente, o jovem atacante se aqueceu rapidamente e se adaptou bem ao ritmo do jogo.
Meerdink elogiou o estilo intenso de comando de Xavi, observando que a paixão visível do espanhol rapidamente energizou todo o elenco.
"Eu podia ver que Brian estava mancando", explicou Meerdink. "Pensei comigo mesmo: 'Será que vai acontecer já?' Achei que o técnico pudesse escolher outra pessoa. Mas chamaram meu nome e então eu tive que começar o aquecimento, e tudo aconteceu muito rápido. Xavi transmite muita paixão, e isso é sentido pelos jogadores."
Atacante reflete sobre gol anulado e chance desperdiçada no segundo tempo
Refletindo sobre sua atuação de 55 minutos, Meerdink admitiu frustração por um gol anulado e por uma oportunidade desperdiçada no segundo tempo, quando seu pé escorregou por cima da bola. No entanto, o atacante do AZ avaliou seu desempenho com a bola como uma de suas melhores atuações da temporada.
Ele destacou a pressão incansável da equipe no segundo tempo como um reflexo direto das instruções táticas de Xavi.
"Não faço ideia de por que foi anulado", afirmou Meerdink. "Tive outra chance depois disso, mas meu pé foi por cima da bola em vez de ir contra ela. É uma pena. Mas, no geral, acho que fiz um dos meus melhores jogos da temporada com a bola. Há muitas coisas positivas."
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Meerdink mira superar o número de jogos de seu pai, Martijn, pela seleção
Ao conquistar sua primeira convocação pela seleção principal, Meerdink igualou o pai, Martijn Meerdink, que fez uma única partida internacional pela Holanda contra o Equador em 2006. O ambicioso atacante expressou determinação para consolidar seu lugar no elenco de Xavi e superar a marca do pai o mais rápido possível.
A Holanda conclui a recuperação após a partida antes de se preparar para o próximo jogo da Liga das Nações.
Meerdink busca fazer partidas consecutivas pela seleção nos próximos jogos.
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