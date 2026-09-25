'Vai ser mais de um, não vai?' - Mexx Meerdink revela rivalidade com o pai após estreia dramática pela Holanda

O atacante do AZ, Mexx Meerdink, fez sua tão aguardada estreia pela seleção principal da Holanda no empate por 1 a 1 com a Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa, na noite de quinta-feira, na Johan Cruyff Arena. Em entrevista após a partida à ESPN NL, o jogador de 23 anos falou sobre ter sido acionado após apenas 35 minutos, quando o atacante titular Brian Brobbey saiu mancando e deixou o campo lesionado.

O momento representou uma redenção completa para Meerdink, que havia sido forçado a se retirar de sua primeira convocação para a seleção um ano antes, devido a uma infelicidade com lesão.

Ele expressou enorme gratidão por finalmente realizar o sonho de defender a seleção principal.