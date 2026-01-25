Vai entregar, Arsenal? Erros dos Gunners levam a derrota em casa para o Manchester United

Apesar do placar final, o Arsenal começou bem e abriu o placar após meia hora de jogo. Bukayo Saka recuou a bola para Martin Odegaard, que cruzou rasteiro para Jurrien Timber. O posicionamento do lateral-direito pode ter confundido o zagueiro do United, Lisandro Martinez, que desviou a bola involuntariamente para trás, sem chances para Senne Lammens.
Isso pareceu despertar um United apático, com Bruno Fernandes chutando para fora duas vezes, uma em contra-ataque e outra após um passe errado de William Saliba, nos minutos seguintes ao gol inicial. A defesa atipicamente desleixada dos donos da casa acabou custando caro quando um passe impreciso de Martin Zubimendi foi interceptado por Bryan Mbeumo, que driblou o ex-companheiro de Brentford, David Raya, para empatar antes do intervalo.
Após o intervalo, o United abriu o placar de forma espetacular. Bruno Fernandes desviou uma bola quicando para Patrick Dorgu, que havia se infiltrado pelo lado esquerdo, e ele disparou um meio-voleio potente que bateu na parte inferior do travessão e entrou.
Arteta fez quatro substituições aos 58 minutos e esvaziou completamente o banco de reservas nos últimos quinze minutos, na tentativa de reverter o resultado a favor do Arsenal. Mais uma vez, foi uma bola parada que ajudou a equipe. Lammens falhou ao tentar interceptar um escanteio e Mikel Merino estava lá para empurrar a bola para o fundo da rede a seis minutos do fim.
Mas ainda havia tempo para mais uma reviravolta. Um ataque fluido do United viu Matheus Cunha deslocar-se para dentro e chutar direcionado para o canto inferior, com Raya novamente impotente para impedir enquanto os visitantes garantiam os três pontos.
Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...
