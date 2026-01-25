+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arsenal Man Utd GFXGetty Images
Sean Walsh

Vai entregar, Arsenal? Erros dos Gunners levam a derrota em casa para o Manchester United

A vantagem do Arsenal na liderança da Premier League foi reduzida para quatro pontos após a surpreendente derrota por 3 a 2 para o Manchester United no domingo. Os Gunners jogaram com um nervosismo e ansiedade impróprios para um potencial campeão, e a torcida da casa demonstrou visível frustração com o time durante toda a partida no norte de Londres

Apesar do placar final, o Arsenal começou bem e abriu o placar após meia hora de jogo. Bukayo Saka recuou a bola para Martin Odegaard, que cruzou rasteiro para Jurrien Timber. O posicionamento do lateral-direito pode ter confundido o zagueiro do United, Lisandro Martinez, que desviou a bola involuntariamente para trás, sem chances para Senne Lammens.

Isso pareceu despertar um United apático, com Bruno Fernandes chutando para fora duas vezes, uma em contra-ataque e outra após um passe errado de William Saliba, nos minutos seguintes ao gol inicial. A defesa atipicamente desleixada dos donos da casa acabou custando caro quando um passe impreciso de Martin Zubimendi foi interceptado por Bryan Mbeumo, que driblou o ex-companheiro de Brentford, David Raya, para empatar antes do intervalo.

Após o intervalo, o United abriu o placar de forma espetacular. Bruno Fernandes desviou uma bola quicando para Patrick Dorgu, que havia se infiltrado pelo lado esquerdo, e ele disparou um meio-voleio potente que bateu na parte inferior do travessão e entrou.

Arteta fez quatro substituições aos 58 minutos e esvaziou completamente o banco de reservas nos últimos quinze minutos, na tentativa de reverter o resultado a favor do Arsenal. Mais uma vez, foi uma bola parada que ajudou a equipe. Lammens falhou ao tentar interceptar um escanteio e Mikel Merino estava lá para empurrar a bola para o fundo da rede a seis minutos do fim.

Mas ainda havia tempo para mais uma reviravolta. Um ataque fluido do United viu Matheus Cunha deslocar-se para dentro e chutar direcionado para o canto inferior, com Raya novamente impotente para impedir enquanto os visitantes garantiam os três pontos.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    David Raya (6/10):

    Não havia muito o que fazer em relação aos gols, na verdade, dificultou muito a vida de Mbeumo, que teve uma chance que deveria ter sido a mais fácil de marcar.

    Jurrien Timber (6/10):

    Forçou Martínez a marcar um gol contra, dando a vantagem inicial ao Arsenal, depois de ter entrado repetidamente na área do United. Dificilmente ele é o jogador a ser culpado pelo que aconteceu depois.

    William Saliba (6/10):

    Fez um desarme crucial para impedir Fernandes antes do United finalmente empatar. Avançou bastante, ocupando posições de ataque, e mostrou mais desenvoltura com a bola nos pés do que a maioria dos atacantes do Arsenal.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Não conseguiu impor seu jogo contra Mbeumo, de 1,70m, em seu próprio campo, nem contra o franzino Martinez nas cobranças de escanteio.

    Piero Hincapie (5/10): 

    Uma atuação decepcionante com e sem a bola. Substituído por White.

    Assista ao Arsenal na Premier League e mais!Assine já!

    • Publicidade
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (4/10):

    Um raro dia ruim para uma das contratações da temporada, cujo passe errado permitiu que Mbeumo empatasse o jogo em 1 a 1. Dos três erros que o Arsenal cometeu e que resultaram em gols na Premier League nesta temporada, ele foi responsável por dois. Substituído por Merino.

    Declan Rice (5/10):

    Tomou conta do meio-campo quando o Arsenal estava dominando ainda no 0 a 0, mas sua influência diminuiu quando o Arsenal precisava de cabeças mais frias para tentar voltar ao jogo.

    Martin Odegaard (5/10): 

    Mais um jogo importante em que o capitão do Arsenal não conseguiu se firmar, apesar de ter mostrado lampejos de talento. Substituído por Eze.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Ataque

    Bukayo Saka (6/10):

    O jogador mais brilhante do Arsenal, embora a expectativa não fosse muito alta. Como aconteceu com quase todos os jogadores dos Gunners, ele viveu seus melhores momentos no início do primeiro tempo.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Apesar de ter sido escolhido para jogar no ataque em vez de Gyokeres, ele decepcionou com toques ruins na bola, e mal deu trabalho à defesa do United. Acabou sendo substituído pelo jogador sueco.

    Leandro Trossard (5/10):

    Uma noite tranquila para o jogador decisivo do Arsenal. Saiu para a entrada de Madueke.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos e Treinador

    Ben White (5/10):

    Entrou no lugar de Hincapie. Não foi uma grande melhoria em relação ao equatoriano.

    Eberechi Eze (5/10):

    Substituiu Odegaard, mas da mesma forma não conseguiu influenciar o jogo.

    Mikel Merino (7/10):

    Substituiu o compatriota Zubimendi. Marcou outro gol em um momento crucial, mas sua felicidade foi rapidamente ofuscada pelo gol de Cunha.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Entrou no lugar de Jesus. Tentou se destacar de maneiras que o brasileiro não conseguiu, mas seus esforços foram em vão.

    Noni Madueke (5/10):

    Substituiu Trossard. Driblava a bola para fora do campo de forma alarmante.

    Mikel Arteta (4/10):

    Este foi o pior do Arsenal de Arteta, uma equipe que estava emocionalmente sobrecarregada e rapidamente ficou sem ideias com a bola rolando. Sua quádrupla substituição no início do segundo tempo soou como desespero.

Liga dos Campeões
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
0