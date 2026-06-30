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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Uruguai, Bielsa pede demissão: “É muito doloroso”

Uruguai
Mercado da bola
Copa do Mundo
M. Bielsa

Após a eliminação na Copa do Mundo, o Loco deixa o comando da Celeste

Após a eliminação do Uruguai já na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Marcelo Bielsa anunciou nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa, sua saída do comando da Celeste.


O ex-técnico do Marselha já estava na mira das críticas antes mesmo da eliminação matemática e, diante do resultado decepcionante, decidiu assumir toda a responsabilidade. Aos 70 anos, o técnico argentino oficializou sua renúncia ao cargo de técnico da seleção uruguaia.


“Minha responsabilidade é muito clara, não posso justificar nosso resultado final”, declarou Bielsa, conforme reportagem da RMC. Ao mesmo tempo, porém, ele defendeu seu trabalho: “Em resumo, a gestão dos recursos que eu tinha à disposição – refiro-me à qualidade dos jogadores – não esteve à altura. Demos o máximo, mas evidentemente não foi suficiente. Estou convencido de que, mesmo tomando decisões diferentes, não teríamos obtido resultados distintos”. O técnico definiu então sua saída como “muito dolorosa”.


  • Durante a coletiva de imprensa, Bielsa também desmentiu mais uma vez os rumores que circularam nos últimos dias sobre supostas tensões no vestiário.


    “Nunca houve nenhuma reunião com os jogadores para mudar a estratégia”, explicou. “Se tivesse havido, eu os teria criticado, mas isso nunca aconteceu. Aceitei sem hesitar o pedido deles de treinarem todos juntos, em vez de divididos em dois grupos, porque queriam se sentir mais unidos. E eu compartilhava plenamente dessa motivação.”


    O Uruguai encerrou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com apenas dois pontos, terminando em terceiro lugar no Grupo H, atrás da Espanha e de Cabo Verde, verdadeira surpresa da fase de grupos. Marcelo Bielsa havia sido nomeado técnico da Celeste em 2023.


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