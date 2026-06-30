Uruguai, Bielsa pede demissão: “É muito doloroso”

Após a eliminação do Uruguai já na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Marcelo Bielsa anunciou nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa, sua saída do comando da Celeste.





O ex-técnico do Marselha já estava na mira das críticas antes mesmo da eliminação matemática e, diante do resultado decepcionante, decidiu assumir toda a responsabilidade. Aos 70 anos, o técnico argentino oficializou sua renúncia ao cargo de técnico da seleção uruguaia.





“Minha responsabilidade é muito clara, não posso justificar nosso resultado final”, declarou Bielsa, conforme reportagem da RMC. Ao mesmo tempo, porém, ele defendeu seu trabalho: “Em resumo, a gestão dos recursos que eu tinha à disposição – refiro-me à qualidade dos jogadores – não esteve à altura. Demos o máximo, mas evidentemente não foi suficiente. Estou convencido de que, mesmo tomando decisões diferentes, não teríamos obtido resultados distintos”. O técnico definiu então sua saída como “muito dolorosa”.



