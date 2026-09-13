URGENTE: erro do VAR é CONFIRMADO! Entidade da arbitragem admite "erro de julgamento" sobre gol de Erling Haaland

Em um surpreendente desdobramento após a partida, a entidade de arbitragem do futebol profissional reconheceu oficialmente que o gol da vitória de Haaland para o Manchester City contra o Manchester United não deveria ter sido validado. O gol aos 60 minutos em Old Trafford acabou sendo o momento decisivo em um dérbi tenso, mas os oficiais agora admitem que o processo do VAR falhou ao interpretar corretamente o impacto de um jogador em posição de impedimento.

A admissão vem após intensa análise de torcedores e comentaristas, que questionaram como o gol foi validado apesar da clara interferência do meio-campista do City Enzo Fernandez.

Um porta-voz da entidade de arbitragem do futebol inglês disse após a partida de domingo que o VAR “não reconheceu o provável impacto da posição dele e deveria ter recomendado uma revisão em campo”, e uma investigação subsequente será realizada.