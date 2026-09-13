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URGENTE: erro do VAR é CONFIRMADO! Entidade da arbitragem admite "erro de julgamento" sobre gol de Erling Haaland
Árbitro profissional admite erro em Old Trafford
Em um surpreendente desdobramento após a partida, a entidade de arbitragem do futebol profissional reconheceu oficialmente que o gol da vitória de Haaland para o Manchester City contra o Manchester United não deveria ter sido validado. O gol aos 60 minutos em Old Trafford acabou sendo o momento decisivo em um dérbi tenso, mas os oficiais agora admitem que o processo do VAR falhou ao interpretar corretamente o impacto de um jogador em posição de impedimento.
A admissão vem após intensa análise de torcedores e comentaristas, que questionaram como o gol foi validado apesar da clara interferência do meio-campista do City Enzo Fernandez.
Um porta-voz da entidade de arbitragem do futebol inglês disse após a partida de domingo que o VAR “não reconheceu o provável impacto da posição dele e deveria ter recomendado uma revisão em campo”, e uma investigação subsequente será realizada.
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VAR admite "erro de julgamento"
O órgão de arbitragem emitiu um comunicado completo esclarecendo a situação, observando que a Pro Ref reconhece um erro de julgamento em relação ao gol validado. O comunicado oficial dizia: "Após o incidente aos 60 minutos da partida de domingo da Premier League entre Manchester United e Manchester City, em Old Trafford, podemos fornecer um esclarecimento sobre o gol validado de Haaland. A decisão de campo foi de impedimento de Haaland, isso foi checado pelo VAR e ele foi considerado em posição legal."
O comunicado explicou: "No mesmo ataque, foi estabelecido que Enzo Fernandez não jogou na bola e, portanto, isso torna qualquer infração de impedimento subjetiva, porém, nesta ocasião, o VAR não reconheceu o provável impacto da posição dele e deveria ter recomendado uma revisão no campo. Foi feito contato com o Manchester United nesta noite para reconhecer o que consideramos ser um erro de julgamento. Uma revisão do incidente acontecerá."
Carrick se irrita com inconsistências do VAR
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, ficou perplexo com o processo de tomada de decisão em Old Trafford, particularmente diante da quantidade de tecnologia e de pessoas envolvidas na arbitragem moderna. A frustração de Carrick era palpável após o apito final, ao questionar a lógica por trás de permitir que o movimento de Fernandez passasse impune.
O treinador do United não poupou palavras ao ser perguntado sobre a possibilidade de receber um pedido de desculpas de Howard Webb e da equipe de arbitragem. Ao comentar o incidente, Carrick disse com sarcasmo que mal pode esperar por um pedido de desculpas do chefe dos árbitros. Ele ampliou sua frustração ao dizer: “A explicação que recebi foi que ele não estava interferindo na jogada. Então eu simplesmente não entendo. Realmente não entendo.”
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Revisão em andamento dos padrões de arbitragem
A admissão de um "erro de julgamento" coloca ainda mais lenha na fogueira em relação à consistência do VAR na Premier League. Embora a entidade de arbitragem tenha prometido uma revisão completa do incidente, os três pontos seguem com o Manchester City, deixando o United lamentando o que considera uma grande injustiça.
Ele observou: "Não sei como você pode (entrar em contato com eles). Não sei aonde você vai. Sinceramente, não sei como você vai conseguir outra explicação sobre isso, preciso dizer. Sim, isso seria ótimo. Sim, mal posso esperar por isso. Acho que todos nós entendemos o que essa regra significa, e é bastante óbvio. Então, não acho que haja um ajuste das regras em que às vezes exista uma pequena mudança."
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