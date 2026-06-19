Uniformes dos Estados Unidos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A espera acabou. Com a Copa do Mundo de 2026 chegando ao nosso país, os holofotes não estão voltados apenas para o desempenho — mas também para o que a Seleção Masculina dos EUA (USMNT) vai vestir quando o mundo estiver de olho.

A Nike e a U.S. Soccer cumpriram a promessa, revelando uma coleção “Stars & Stripes” que combina tradição com um toque moderno. As icônicas listras “Waldo” retornam à camisa de casa, enquanto um elegante uniforme alternativo, todo em tons escuros, já está causando grande agitação na internet.

Não se trata apenas de uma conversa sobre uniformes, mas do visual que definirá uma Copa do Mundo em solo americano. Com a contagem regressiva para 11 de junho em andamento, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2026, desde detalhes do design até informações sobre lançamento e preços.

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