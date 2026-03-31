Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Uruguay WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Copa do Mundo
Uruguai

Divulgados os uniformes do Uruguai para 2026 — desde uma nova versão do azul fresco até padrões futuristas.

Os uniformes da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram, combinando o clássico azul-celeste com novos padrões ousados. 

Uniformes do Uruguaijá disponíveisna NikeShop

Inspirados no conceito de garra charrúa, uma identidade futebolística profundamente enraizada e definida pela coragem, resiliência e uma vontade intransigente de competir, os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já estão disponíveis. A coleção reflete uma nação que joga com coração, integridade e um senso de orgulho incansável. 

Esses designs homenageiam a história gloriosa do Uruguai, ao mesmo tempo em que reforçam a intensidade emocional que sempre definiu a Celeste, onde esforço, sacrifício e convicção têm tanto peso quanto a habilidade.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:

  • 👕 Uniformes da Copa do Mundo de 2026: todas as camisas das principais seleções reveladas
  • 🎟️ Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 📺 Onde assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026
  • ⚽️ Bola da Copa do Mundo da FIFA 2026: onde comprar a adidas Trionda

Loja: Uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Equipamento titular do Uruguai

    O uniforme titular representa a essência pura do futebol uruguaio. Com base em um estilo clássico-moderno, o uniforme apresenta uma versão clean do icônico azul-celeste do Uruguai, combinado com detalhes em azul-marinho que reforçam a clareza e a confiança. A simplicidade do design reflete a identidade da equipe: honesta, disciplinada e movida pelo esforço coletivo.

    Uniformes do Uruguaijá disponíveisna NikeShop

    • Publicidade
  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguai, vamos lá!

    O uniforme alternativo apresenta uma expressão mais ousada do espírito de luta do Uruguai. Um padrão arrojado de asas se estende pelo peito, simbolizando ascensão, ambição e a busca incansável pela vitória. Essa linguagem visual faz referência às conquistas históricas do Uruguai, incluindo seu papel nos primórdios do futebol mundial, ao mesmo tempo em que reinterpreta esse legado por meio de uma perspectiva mais nítida e agressiva. O uniforme alternativo representa o Uruguai em sua essência mais desafiadora: compacto, destemido e inflexível. 

    Uniformes do Uruguaijá disponíveisna NikeShop

Amistosos
Argélia crest
Argélia
ARG
Uruguai crest
Uruguai
URU