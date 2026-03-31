Uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram, combinando o clássico azul-celeste com novos padrões ousados.
Inspirados no conceito de garra charrúa, uma identidade futebolística profundamente enraizada e definida pela coragem, resiliência e uma vontade intransigente de competir, os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já estão disponíveis. A coleção reflete uma nação que joga com coração, integridade e um senso de orgulho incansável.
Esses designs homenageiam a história gloriosa do Uruguai, ao mesmo tempo em que reforçam a intensidade emocional que sempre definiu a Celeste, onde esforço, sacrifício e convicção têm tanto peso quanto a habilidade.
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.
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