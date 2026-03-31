Uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram, combinando o clássico azul-celeste com novos padrões ousados.

Inspirados no conceito de garra charrúa, uma identidade futebolística profundamente enraizada e definida pela coragem, resiliência e uma vontade intransigente de competir, os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já estão disponíveis. A coleção reflete uma nação que joga com coração, integridade e um senso de orgulho incansável.

Esses designs homenageiam a história gloriosa do Uruguai, ao mesmo tempo em que reforçam a intensidade emocional que sempre definiu a Celeste, onde esforço, sacrifício e convicção têm tanto peso quanto a habilidade.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:

👕 Uniformes da Copa do Mundo de 2026: todas as camisas das principais seleções reveladas

🎟️ Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026

📺 Onde assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026

⚽️ Bola da Copa do Mundo da FIFA 2026: onde comprar a adidas Trionda

Loja: Uniformes do Uruguai para a Copa do Mundo da FIFA 2026