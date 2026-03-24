Uniformes da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A espera acabou. Com a Copa do Mundo de 2026 chegando ao nosso país, os holofotes não estão voltados apenas para o desempenho dos jogadores, mas também para o que a Seleção Masculina dos EUA vestirá quando o mundo estiver assistindo.

A Nike e a U.S. Soccer cumpriram a promessa, revelando uma coleção “Stars & Stripes” que combina tradição com um toque moderno. As icônicas listras “Waldo” retornam na camisa titular, enquanto um elegante uniforme alternativo totalmente escuro já está causando grande agitação online.

Não se trata apenas de conversas sobre uniformes, é o visual que definirá uma Copa do Mundo em solo americano. Com a contagem regressiva para 11 de junho em andamento, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2026, desde detalhes do design até informações sobre lançamento e preços.

Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Uniformes da Copa do Mundo de 2026: Argentina, Alemanha, México, Espanha e todas as camisas das principais seleções reveladas

A adidas revela os uniformes titulares da Copa do Mundo da FIFA 2026 para 22 de suas federações

Bola oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026: preço, melhores ofertas e onde comprar a adidas Trionda

Loja: Uniformes dos EUA para a Copa do Mundo da FIFA 2026