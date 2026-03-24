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USA 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Estados Unidos

A Nike traz de volta as listras do Waldo com o lançamento dos uniformes da Seleção Masculina de Futebol dos EUA para a Copa do Mundo de 2026.

A espera acabou. Com a Copa do Mundo de 2026 chegando ao nosso país, os holofotes não estão voltados apenas para o desempenho dos jogadores, mas também para o que a Seleção Masculina dos EUA vestirá quando o mundo estiver assistindo.

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A Nike e a U.S. Soccer cumpriram a promessa, revelando uma coleção “Stars & Stripes” que combina tradição com um toque moderno. As icônicas listras “Waldo” retornam na camisa titular, enquanto um elegante uniforme alternativo totalmente escuro já está causando grande agitação online.

Não se trata apenas de conversas sobre uniformes, é o visual que definirá uma Copa do Mundo em solo americano. Com a contagem regressiva para 11 de junho em andamento, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2026, desde detalhes do design até informações sobre lançamento e preços.

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Loja: Uniformes dos EUA para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026

    O uniforme titular de 2026, oficialmente chamado de “Stripes”, é uma interpretação ousada e literal da bandeira americana. Inspirado fortemente nas icônicas listras “Waldo” de 2012 e nos uniformes usados durante a Copa do Mundo de 1994 (a última vez que os EUA foram anfitriões), a camisa apresenta listras onduladas em vermelho e branco vibrantes na frente e nas mangas.

    O design ondulado tem como objetivo imitar o aspecto de uma bandeira tremulando ao vento. Para equilibrar o padrão chamativo, o uniforme apresenta uma gola redonda em azul marinho e punhos nas mangas na mesma cor. A Nike utilizou sua nova tecnologia Aero-FIT, que se concentra na leveza, respirabilidade e absorção de umidade para o calor do verão.

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    Uniforme de visitante da Seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026

    Em contraste com o visual vibrante do uniforme titular, o uniforme alternativo — conhecido como “Stars” — adota uma abordagem mais “discreta”. A cor principal é um preto obsidiano/carbono profundo, proporcionando uma estética elegante e voltada para o estilo de vida, que funciona tanto dentro quanto fora de campo.

    A característica de destaque é um padrão sutil de estrelas em tons integrados diretamente ao tecido, que se torna mais visível sob as luzes do estádio. Detalhes em vermelho aparecem nos painéis laterais e na parte de trás do pescoço, enquanto o emblema da federação é apresentado em um acabamento prateado metálico para simbolizar a ambição da nação anfitriã.

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