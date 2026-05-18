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Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Uniformes da Costa do Marfim para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Costa do Marfim

Divulgados os uniformes da Costa do Marfim para 2026 — da alegria marfinense a padrões tonais sutis.

O tema dos uniformes da Costa do Marfim para 2026 gira em torno da “Alegria Coletiva” e da “Textura Cultural”. Os designs abandonam as cores lisas para celebrar a vitalidade da vida marfinense e a rica história têxtil do país.

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Loja: Uniformes da Costa do Marfim para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Equipamento titular da Costa do Marfim

    O uniforme titular da Costa do Marfim é uma celebração. O corpo da camisa, em um tom de laranja vibrante e animalesco, ganha vida com um padrão que se estende por toda a peça, inspirado nos tecidos e símbolos tradicionais da Costa do Marfim, criando movimento, alegria e calor humano. Os detalhes em verde proporcionam equilíbrio, enquanto o design geral irradia orgulho e alegria coletiva. É futebol com alma.

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    Equipamento alternativo da Costa do Marfim

    Uma base branca e clean define o uniforme alternativo, sobreposto por padrões tonais sutis que evocam a luz do sol filtrando-se pela folhagem e as texturas naturais da paisagem da Costa do Marfim. Os tons de laranja e verde emolduram o design com a cor nacional, permitindo que o requinte discreto do trabalho artesanal se destaque.