Uniformes da Costa do Marfim para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O uniforme titular da Costa do Marfim é uma celebração. O corpo da camisa, em um tom de laranja vibrante e animalesco, ganha vida com um padrão que se estende por toda a peça, inspirado nos tecidos e símbolos tradicionais da Costa do Marfim, criando movimento, alegria e calor humano. Os detalhes em verde proporcionam equilíbrio, enquanto o design geral irradia orgulho e alegria coletiva. É futebol com alma.