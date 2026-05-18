Uniformes da Costa do Marfim para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O tema dos uniformes da Costa do Marfim para 2026 gira em torno da “Alegria Coletiva” e da “Textura Cultural”. Os designs abandonam as cores lisas para celebrar a vitalidade da vida marfinense e a rica história têxtil do país.
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