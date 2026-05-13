Os uniformes da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e têm como tema central a narrativa intitulada “A Emboscada do Tigre”. Esse tema pretende representar a identidade da seleção nacional por meio de uma mistura do folclore tradicional coreano com uma filosofia futebolística moderna e agressiva. A coleção serve como uma exploração do orgulho nacional, enfatizando a surpresa, a precisão e a força coletiva.
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