O uniforme alternativo dá continuidade à narrativa da Ambush por meio de uma expressão de inspiração floral que reflete a paixão e o ímpeto da Coreia. O design desabrocha com intensidade — capturando o movimento, a emoção e a energia coletiva à medida que se acumula e se libera. Com um fundo na tonalidade “Bold Violet”, a execução gráfica equilibra elegância e força, refletindo a capacidade da Coreia de combinar beleza e agressividade nas competições. O uniforme alternativo transmite expressividade e confiança — uma identidade alternativa que amplifica o orgulho cultural ao mesmo tempo em que mantém uma vantagem competitiva marcante.

