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Renuka Odedra

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Uniformes da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

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República da Coreia

Divulgados os uniformes da Coreia do Sul para 2026 — desde referências ao poderoso tigre até padrões florais.

Os uniformes da Coreia do Sul para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e têm como tema central a narrativa intitulada “A Emboscada do Tigre”. Esse tema pretende representar a identidade da seleção nacional por meio de uma mistura do folclore tradicional coreano com uma filosofia de futebol moderna e agressiva. A coleção serve como uma exploração do orgulho nacional, enfatizando a surpresa, a precisão e a força coletiva.

Uniformes da Coreia do Suljá disponíveisna NikeShop

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Loja: Uniformes da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • South Korea WC 26 home kitNike

    Equipamento titular da Coreia do Sul

    O uniforme titular tem como tema central uma ousada reinterpretação do tigre branco, um símbolo nacional atemporal de força e proteção. Um impressionante estampado de camuflagem com motivos de tigre foi incorporado ao tecido, criando um visual dinâmico que transmite tanto uma ligação com a tradição quanto um toque distintamente moderno. A tipografia personalizada combina a caligrafia tradicional coreana com elementos de design ocidentais, reforçando a fusão entre o passado e o presente. O uniforme titular expressa a identidade da Coreia através de uma agressividade controlada e confiança visual, capturando o espírito de uma equipe feita para surpreender.

    Os uniformes da Coreia do Suljá estão disponíveisna NikeShop

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    Uniforme de visitante da Coreia do Sul

    O uniforme de visitante dá continuidade à narrativa da Ambush por meio de uma expressão de inspiração floral que reflete a paixão e o ímpeto da Coreia. O design desabrocha com intensidade — capturando o movimento, a emoção e a energia coletiva à medida que se acumula e se libera. Com um fundo na tonalidade “Bold Violet”, a execução gráfica equilibra elegância e força, refletindo a capacidade da Coreia de combinar beleza e agressividade nas competições. O uniforme de visitante transmite expressividade e confiança — uma identidade alternativa que amplifica o orgulho cultural ao mesmo tempo em que mantém uma vantagem competitiva marcante.

    Uniformes da Coreia do Suljá disponíveisna NikeShop