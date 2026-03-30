Uniformes da Austrália para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Austrália para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e prestam homenagem à tradição futebolística australiana.

A coleção de uniformes da Austrália para 2026 é inspirada no tema “Iconic Australia”, uma celebração de duas décadas no cenário mundial e um sinal de rumo ao futuro. A coleção equilibra tradição e evolução, honrando momentos que marcaram o futebol australiano ao mesmo tempo em que abraça uma nova geração de convicção e ambição.

A linguagem do design reflete confiança por meio da continuidade, fundindo passado e futuro em uma expressão coesa. Ancorada no conceito da campanha “Mission to Wreck”, a coleção reflete uma mentalidade confiante e voltada para o futuro, enquanto a Austrália se prepara para o que está por vir.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Austrália para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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