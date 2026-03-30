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Australia WC 26 kitsNike
Renuka Odedra

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Uniformes da Austrália para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Divulgados os uniformes da Austrália para 2026 — da homenagem à tradição às cores vivas do futuro

Os uniformes da Austrália para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e prestam homenagem à tradição futebolística australiana. 

Uniformes da Austráliajá disponíveisna NikeShop

A coleção de uniformes da Austrália para 2026 é inspirada no tema “Iconic Australia”, uma celebração de duas décadas no cenário mundial e um sinal de rumo ao futuro. A coleção equilibra tradição e evolução, honrando momentos que marcaram o futebol australiano ao mesmo tempo em que abraça uma nova geração de convicção e ambição. 

A linguagem do design reflete confiança por meio da continuidade, fundindo passado e futuro em uma expressão coesa. Ancorada no conceito da campanha “Mission to Wreck”, a coleção reflete uma mentalidade confiante e voltada para o futuro, enquanto a Austrália se prepara para o que está por vir.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Austrália para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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Loja: Uniformes da Austrália para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Australia WC 26 home kit Nike

    Equipamento titular da Austrália

    O uniforme titular inspira-se diretamente no icônico uniforme da Austrália de 2006 e na lendária era Total 90 da Nike. Os tradicionais amarelo e verde ganham novo fôlego através de um design moderno, incluindo calções verdes com efeito degradê que conferem movimento e profundidade. Este uniforme presta homenagem à trajetória do futebol australiano, ao mesmo tempo em que reforça sua presença contínua no mais alto nível.

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    Uniforme de visitante da Austrália

    O uniforme de visitante foi inspirado nos amanheceres australianos, representando o impulso para a frente e a possibilidade de levar o futebol australiano para o futuro. Um degradê em tons de coral e verde escuro captura a energia e o avanço, enquanto o emblema da federação em lenticular confere um efeito tridimensional.

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