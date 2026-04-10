Única opção para o Barcelona após a reclamação da UEFA

O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à UEFA devido à não marcação de um pênalti a seu favor contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Na reclamação, o Barça solicitou a abertura de uma investigação sobre a atuação da arbitragem, com a possibilidade de acessar as conversas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo.

O jornal “Mundo Deportivo” revelou que é totalmente improvável que a UEFA entregue essas gravações ao Barcelona, já que não há nenhum precedente desse tipo.

No entanto, a única opção para o Barcelona pode ser dirigir-se à sede da UEFA, na cidade de Nyon, para ouvir as gravações diretamente, o que também ocorre na Espanha, onde a Comissão de Árbitros permite que os clubes ouçam as gravações em sua sede, sem divulgá-las.

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