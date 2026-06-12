Uma reviravolta inesperada... O Barcelona muda de posição em relação a Torres

O Barcelona mudou sua posição anterior em relação ao jogador Ferran Torres, cujo contrato com o time catalão expira no verão de 2027.

Inicialmente, o Barcelona preferia esperar até setembro ou outubro de 2026 para iniciar as negociações sobre a renovação do contrato do jogador.

Mas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona decidiu rapidamente dar início aos trâmites para apresentar uma proposta de renovação do contrato de Torres.

Torres tem mais um ano em seu contrato atual e, portanto, a proposta do Barcelona pode se estender por mais 3 ou 4 anos, o que também será determinado com base nos resultados das primeiras negociações com o agente do jogador.

Com a saída de Robert Lewandowski, a importância do papel de Ferran Torres aumentou, o que também se reforça indiretamente após a não ativação da opção de compra de Marcus Rashford.