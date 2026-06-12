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Uma reviravolta inesperada... O Barcelona muda de posição em relação a Torres

Mercado da bola
La Liga
F. Torres
Barcelona
Espanha

O Barcelona mudou sua posição anterior em relação ao jogador Ferran Torres, cujo contrato com o time catalão expira no verão de 2027.

Inicialmente, o Barcelona preferia esperar até setembro ou outubro de 2026 para iniciar as negociações sobre a renovação do contrato do jogador.

Mas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona decidiu rapidamente dar início aos trâmites para apresentar uma proposta de renovação do contrato de Torres.

Torres tem mais um ano em seu contrato atual e, portanto, a proposta do Barcelona pode se estender por mais 3 ou 4 anos, o que também será determinado com base nos resultados das primeiras negociações com o agente do jogador.

Com a saída de Robert Lewandowski, a importância do papel de Ferran Torres aumentou, o que também se reforça indiretamente após a não ativação da opção de compra de Marcus Rashford.

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    Roteiro de Frenkie de Jong

    O Barcelona manteve silêncio nos últimos meses sobre o futuro de Torres, pois considerou que havia tempo suficiente para dar início às negociações em setembro ou outubro próximos, assim como aconteceu com Frenkie de Jong, antes de sua última renovação de contrato. 

    O Barcelona não se mostrou preocupado quando o meio-campista holandês entrou em seu último ano de contrato, e um acordo foi alcançado com ele em setembro de 2025, antes de ele assinar seu novo contrato em 15 de outubro do mesmo ano.

    A intenção do clube era seguir a mesma abordagem com Ferran Torres, mas agora decidiu antecipar o cronograma e começar mais cedo a tratar do caso dele. 

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