Deniz Undav. Com base nas análises da Jamestown Analytics, o atual jogador da seleção alemã — que agora é alvo de grande debate na véspera da Copa do Mundo — mudou-se do SV Meppen, da terceira divisão, para o Saint-Gilloise. Mais tarde, ele foi para o Brighton, o segundo clube de Bloom, e depois para o VfB Stuttgart.

Em janeiro de 2019, um certo Alexis Mac Allister foi transferido para o Brighton por meros oito milhões de euros. Ele foi cuidadosamente formado ainda na Argentina, no Argentinos Juniors e no Boca Juniors, antes de brilhar por quase três anos e meio no Brighton e, finalmente, em 2023, transferir-se para o Liverpool como campeão mundial por 42 milhões de euros.

Em agosto de 2021, o Brighton fechou negócio com o Getafe e contratou, por 18 milhões de euros, um lateral que não havia se dado bem no Barcelona. Um ano depois, Marc Cucurella foi transferido para o Chelsea por mais do que o triplo desse valor (65 milhões de euros). O mesmo caminho foi seguido por Moises Caicedo, que o Brighton trouxe da Colômbia em 2021 por pouco menos de 30 milhões de euros, emprestou ao Beerschot na Bélgica e, um ano e meio depois, vendeu ao Chelsea por incríveis 116 milhões de euros.

São pelo menos esses quatro exemplos do passado recente que devem ter causado boa impressão em Said El Mala. A passagem pelo Brighton só pode ser benéfica para a carreira e para o próprio valor de mercado. É praticamente o plano de carreira perfeito para alguém como o jovem alemão de 19 anos, quando a mudança para um clube de ponta ainda parece grande demais após uma forte primeira temporada na Bundesliga pelo 1. FC Köln e o tempo para conseguir o avanço definitivo ainda não é urgente.

Já há muito que não faltam ofertas e interesses desses grandes clubes por El Mala. Mas o grande favorito na disputa pelo talentoso atacante não é o Arsenal, o Chelsea, o Bayern de Munique, o BVB, a Inter de Milão ou o Paris Saint-Germain. São os Seagulls, com quem a família El Mala já teria chegado a um acordo verbal. Agora estão em andamento as negociações com o Effzeh sobre as condições da transferência, que aparentemente se tornaram bastante complicadas. Conforme relata a Sport Bild, o time de Colônia elevou suas exigências para 50 milhões de euros, sendo questionável se o Brighton aceitará. O valor de 35 milhões de euros deveria, na verdade, ser o limite.

O Brighton já havia oferecido 20 milhões de euros no verão passado — sem que El Mala tivesse disputado um único minuto na Bundesliga. Uma transferência no meio do ano por nada menos que 30 milhões de euros também teria sido recusada pelo time de Colônia.