O que o Brighton & Hove Albion e a rede de fast-food Kentucky Fried Chicken têm em comum? Ambos guardam, desde sempre, um grande segredo: uma receita que todos, especialmente a concorrência, adorariam ter. No caso do KFC, trata-se da famosa e controversa mistura de especiarias e ervas que, segundo dizem, torna as porções de frango frito tão extraordinariamente saborosas para os clientes. No caso do Brighton, o ingrediente — que já não é tão secreto, mas é ainda mais cobiçado — chama-se Jamestown Analytics.
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Uma mega transferência no verão? Said El Mala tem um exemplo aleatório bem diante dos olhos
A empresa de análise de dados é uma subsidiária da Starlizard, de Tony Bloom, proprietário do Brighton. Com a ajuda dessa empresa, seus clubes selecionam jogadores e treinadores com base em parâmetros estatísticos. Além do Brighton, outros clubes, como o Union Saint-Gilloise da Bélgica, o Heart of Midlothian da Escócia e o Melbourne Victory da Austrália, também recebem dados de observação de jogadores.
Bloom detém participações bastante significativas em todos os clubes, e todos eles alcançaram sucessos históricos tanto a longo quanto a curto prazo. O Brighton subiu da 3ª divisão para a Copa da Europa em ritmo acelerado; o Saint-Gilloise comemorou na última temporada o primeiro título de campeão em 90 anos; e o Hearts pode seguir o mesmo caminho e, por sua vez, se tornar campeão escocês pela primeira vez em 86 anos.
Graças ao trabalho da empresa, porém, o Brighton, em particular, tornou-se nos últimos anos pioneiro no scouting de jogadores baseado em dados, contratando-os a custos acessíveis para os padrões da Premier League e revendendo-os com um lucro enorme. Quer alguns exemplos de destaque?
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Said El Mala e seus antecessores de destaque, como Deniz Undav: acordo verbal com o Brighton?
Deniz Undav. Com base nas análises da Jamestown Analytics, o atual jogador da seleção alemã — que agora é alvo de grande debate na véspera da Copa do Mundo — mudou-se do SV Meppen, da terceira divisão, para o Saint-Gilloise. Mais tarde, ele foi para o Brighton, o segundo clube de Bloom, e depois para o VfB Stuttgart.
Em janeiro de 2019, um certo Alexis Mac Allister foi transferido para o Brighton por meros oito milhões de euros. Ele foi cuidadosamente formado ainda na Argentina, no Argentinos Juniors e no Boca Juniors, antes de brilhar por quase três anos e meio no Brighton e, finalmente, em 2023, transferir-se para o Liverpool como campeão mundial por 42 milhões de euros.
Em agosto de 2021, o Brighton fechou negócio com o Getafe e contratou, por 18 milhões de euros, um lateral que não havia se dado bem no Barcelona. Um ano depois, Marc Cucurella foi transferido para o Chelsea por mais do que o triplo desse valor (65 milhões de euros). O mesmo caminho foi seguido por Moises Caicedo, que o Brighton trouxe da Colômbia em 2021 por pouco menos de 30 milhões de euros, emprestou ao Beerschot na Bélgica e, um ano e meio depois, vendeu ao Chelsea por incríveis 116 milhões de euros.
São pelo menos esses quatro exemplos do passado recente que devem ter causado boa impressão em Said El Mala. A passagem pelo Brighton só pode ser benéfica para a carreira e para o próprio valor de mercado. É praticamente o plano de carreira perfeito para alguém como o jovem alemão de 19 anos, quando a mudança para um clube de ponta ainda parece grande demais após uma forte primeira temporada na Bundesliga pelo 1. FC Köln e o tempo para conseguir o avanço definitivo ainda não é urgente.
Já há muito que não faltam ofertas e interesses desses grandes clubes por El Mala. Mas o grande favorito na disputa pelo talentoso atacante não é o Arsenal, o Chelsea, o Bayern de Munique, o BVB, a Inter de Milão ou o Paris Saint-Germain. São os Seagulls, com quem a família El Mala já teria chegado a um acordo verbal. Agora estão em andamento as negociações com o Effzeh sobre as condições da transferência, que aparentemente se tornaram bastante complicadas. Conforme relata a Sport Bild, o time de Colônia elevou suas exigências para 50 milhões de euros, sendo questionável se o Brighton aceitará. O valor de 35 milhões de euros deveria, na verdade, ser o limite.
O Brighton já havia oferecido 20 milhões de euros no verão passado — sem que El Mala tivesse disputado um único minuto na Bundesliga. Uma transferência no meio do ano por nada menos que 30 milhões de euros também teria sido recusada pelo time de Colônia.
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Said El Mala, Kwasniok e Nagelsmann: uma estrela em ascensão vira tema político
El Mala é fundamental para o time da cidade da catedral, com sua contribuição ofensiva já na sua temporada de estreia, para o grande objetivo de garantir a permanência na divisão. Embora, sob o comando do técnico Lukas Kwasniok — que já foi demitido —, ele tenha entrado em campo com frequência como reserva, El Mala é, de longe, o jogador ofensivo mais importante do Colônia, com dez gols e quatro assistências em 27 partidas da Bundesliga. Também por isso, a questão se tornou cada vez mais um assunto político ao longo da temporada. Tanto para Kwasniok quanto para o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
Este, aliás, acompanhou as explicações de Kwasniok sobre o motivo pelo qual El Mala precisava ficar repetidamente no banco e decidiu não convocá-lo pela segunda vez para a seleção alemã para os decisivos jogos internacionais de março, com vistas à participação na Copa do Mundo. Segundo Nagelsmann, o jogador de 19 anos ainda seria muito descuidado no trabalho defensivo. E isso faria com que ele jogasse apenas “50%” no Colônia, o que seria “muito pouco”.
Mas como Nagelsmann, ao mesmo tempo, deu uma chance a Lennart Karl, que tem um número semelhante de minutos jogados no Bayern de Munique, as declarações do técnico da seleção foram bastante questionadas. Apesar de não ter sido convocado, El Mala brilhou na terça-feira no ataque da seleção alemã sub-21 e teve grande participação na vitória contra a Grécia na “final” rumo ao Campeonato Europeu do próximo ano na Albânia e na Sérvia. El Mala marcou seu primeiro gol pela seleção juvenil da DFB comandada por Antonio Di Salvo e, após o 1 a 0, chegou a chorar.
Depois, ele falou do “momento mais emocionante da minha vida”. Mas não por causa do importante gol. Na sexta-feira, logo após a vitória por 3 a 0 nas eliminatórias contra a Irlanda do Norte, El Mala soube que sua avó havia falecido. Mesmo assim, ele viajou com a delegação da DFB para a Grécia e lá se tornou o herói da partida. Ele também agradeceu muito aos seus companheiros de equipe, que o apoiaram “nesse momento difícil”: “Sem vocês, tudo isso não teria sido possível. Vocês me ajudaram a lidar com a dor e a seguir em frente.”
No entanto, ele evitou fazer qualquer agradecimento após a dispensa de Kwasniok antes da pausa para os jogos internacionais. Pouco depois de o 1. FC Köln ter divulgado a notícia, El Mala postou, poucos minutos depois, uma foto comemorativa ao lado de seu companheiro de ataque, Ragnar Ache. Polêmico? Definitivamente. Coincidência? Possível, mas, considerando o histórico, também um pouco improvável.
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Fabian Hürzeler dá a volta por cima no Brighton: será que o “momento mais difícil” de sua carreira será seguido pelo próximo grande passo?
Também é improvável que El Mala publique mensagens de comemoração caso o Brighton se despeda do seu técnico nas próximas semanas ou meses. Pois, embora Fabian Hürzeler seja considerado nos bastidores o grande impulsionador da contratação de El Mala, sua permanência no Seagulls, segundo os rumores, está longe de ser garantida. E isso não porque o clube queira dispensá-lo, mas porque outros clubes maiores já o teriam colocado no radar. Mas vamos por partes.
Hürzeler passou pela maior crise de sua ainda jovem carreira de técnico em Brighton no final do ano passado e no início deste ano. Nenhuma vitória na liga em dezembro, apenas uma em janeiro. No início de fevereiro, os próprios torcedores zombavam dele. “Você vai ser demitido pela manhã”, cantavam após a derrota em casa para o Crystal Palace. Hürzeler falou do “momento mais difícil” de sua carreira.
Desde então, o vento mudou. O Brighton venceu quatro dos últimos cinco jogos do campeonato, incluindo um 2 a 1 contra o Liverpool. Apenas contra o líder Arsenal houve uma derrota apertada por 0 a 1. A diferença para as vagas internacionais é de apenas cinco pontos. Hürzeler conseguiu a reviravolta, mas, para isso, suspendeu pelo menos um dos objetivos do clube no curto prazo: a promoção de talentos e a geração de valor de venda.
Em tempos de crise, os veteranos James Milner, Pascal Groß e Danny Welbeck assumiram a responsabilidade no elenco, enquanto jovens como Yankuba Minteh (21) ou Georginio Rutter (23) ficaram inicialmente no banco. Mas a situação não deve permanecer assim: “Eles terão um papel importante na reta final da temporada”, anunciou Hürzeler antes da reta final da temporada e após a tempestade que agora se acalmou.
Isso é uma demonstração do difícil equilíbrio que ele precisa manter no Brighton. Por um lado, ele deve desafiar esportivamente o establishment da liga, formado por Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United. Por outro lado, os jovens e promissores talentos devem receber muito tempo de jogo para gerar receitas.
O fato de o alemão ter superado esse equilíbrio com louvor em sua primeira temporada (8º lugar) e agora também ter superado uma primeira grande crise despertou, segundo consta, o interesse de vários clubes. Segundo a Sky, Hürzeler estaria “bem no topo” da lista de candidatos do Manchester City, caso Pep Guardiola realmente deixe o cargo no meio do ano. De acordo com o The Athletic, ele também seria candidato ao Bayer Leverkusen, Newcastle United e Tottenham.
Pelo menos em termos contratuais, a situação está clara: o contrato do jovem treinador de 33 anos vai até 2027; portanto, seria necessária, no mínimo, uma quantia considerável de indenização, que o Brighton exigiria. A única dúvida é o que Hürzeler quer. E isso, por sua vez, tem influência direta no futuro de El Malas.
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Said El Mala e Brajan Gruda: um exemplo de advertência que, na verdade, não é tal
Parece improvável que o jogador de 19 anos assine com o Brighton caso Hürzeler não permaneça no clube. Talvez seja por isso que as negociações estejam paralisadas. Atualmente, parece ser muito grande o risco para El Mala de assinar um contrato de longo prazo com um clube onde seu maior defensor, além da Jamestown Analytics, talvez não vá trabalhar por muito mais tempo.
No entanto, se Hürzeler resistir às investidas de outros clubes e até renovar com o Brighton, a transferência de El Mala estaria praticamente garantida. Mas isso não é garantia de que o plano de carreira perfeito, com o desvio pelo Brighton, vá dar certo imediatamente. Aqui, El Mala poderia ter Brajan Gruda como um exemplo de alerta, que ele agora tem bem diante dos olhos na seleção sub-21 e na Bundesliga.
O jogador de 21 anos também havia chamado a atenção do Brighton por meio de Hürzeler e da Jamestown Analytics, depois de se tornar, assim como El Mala, uma estrela em ascensão na Bundesliga em sua primeira (e única) temporada profissional pelo Mainz 05. Após apenas 30 jogos na Bundesliga, quatro gols e três assistências, o clube da Premier League fez de Gruda a transferência recorde do time da Rheinhessen logo após a chegada de Hürzeler.
Na época, os Seagulls desembolsaram 31,5 milhões de euros, superando até mesmo o FC Bayern, que também estava interessado em Gruda. O próprio jogador confirmou isso recentemente de forma bastante direta. Esse investimento ainda não se pagou de verdade. No Brighton, Gruda oscilava constantemente entre o time titular e o banco de reservas, tendo que lidar repetidamente com pequenas lesões.
"Estamos bastante satisfeitos com o seu desenvolvimento, mas ele ainda não está onde queremos que ele esteja”, avaliou Hürzeler ainda em dezembro do ano passado. Poucas semanas depois, o capítulo da Premier League chegou ao fim, pelo menos por enquanto, para Gruda. Ele foi emprestado ao RB Leipzig, onde, desde então, em apenas oito jogos, registrou quase tantas participações em gols (5) quanto em 20 jogos pelo Brighton nesta temporada (6).
A revista “kicker” informou recentemente que o clube da Saxônia buscará dialogar com o clube da Premier League para negociar uma contratação definitiva. Não há opção de compra. O Brighton, portanto, também tem a perspectiva de um lucro com a transferência de Gruda, embora ele, pelo menos na Inglaterra, não tenha brilhado com frequência até o momento.
Nesse sentido, o exemplo de Gruda, que serve de alerta para El Mala, talvez seja até mesmo mais uma confirmação de seu plano de carreira. Pois, comprovadamente, muitos caminhos para o sucesso partem do Brighton. Quem estiver no radar do clube pode valer muito mais em poucos anos. Graças ao ingrediente secreto.
Said El Mala: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências 1. FC Colônia 29 10 4 FC Viktoria Colônia 45 14 6 FC Viktoria Colônia 19 11 6