Uma história de sucesso com um final agridoce? No VfB Stuttgart, uma decisão polêmica sobre transferências está prestes a ser tomada

Poucos meses antes do Euro em casa, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, chegou a elogiá-lo, com base em suas estatísticas, como “de longe o melhor lateral-esquerdo da Bundesliga e um dos quatro melhores laterais-esquerdos do mundo”. Ao longo do torneio, Mittelstädt perdeu sua vaga de titular, mas a simples convocação representou o ponto alto provisório de sua carreira, até então bastante irregular — superado apenas pela conquista da Copa da Alemanha no verão seguinte, após uma temporada agitada, repleta de partidas na Liga dos Campeões contra grandes nomes como o Real Madrid ou o PSG, que viria a ser o campeão.

A trajetória de Mittelstadt é emblemática da ascensão do Stuttgart. Isso também foi destacado recentemente pelo técnico Sebastian Hoeneß. “Seu valor para a equipe é muito grande – praticamente desde que comecei aqui no VfB”, disse o artífice do sucesso após a vitória do VfB por 4 a 1 sobre o Celtic de Glasgow na partida de ida das eliminatórias da Liga Europa. No entanto, ele deixou Mittelstädt no banco durante os 90 minutos completos pela primeira vez na temporada atual nesse importante confronto, sinalizando assim uma pequena virada que vinha se consolidando cada vez mais: em jogos importantes, o jogador que era titular nos últimos anos não é mais garantido!

É verdade que Hoeneß também enfatizou, após o jogo contra o Celtic, que o jogador de 28 anos “até hoje desempenha um papel importante”. No jogo de ida das oitavas de final contra o FC Porto, porém, mais uma vez a preferência foi dada ao astro em ascensão Ramon Hendriks. Na vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig no domingo, o técnico do VfB apostou, assim como no início de março contra o VfL Wolfsburg – o segundo jogo sem a participação de Mittelstadt –, em uma zaga de três com Chris Führich na lateral esquerda. Hendriks voltou a mostrar-se imbatível atrás da zaga e, sem hesitar, levou à desesperança o excepcional e veloz Yan Diomande. Enquanto isso, circulam rumores de que a história de sucesso de Mittelstadt no VfB poderia ter um final agridoce.