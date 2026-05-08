"Um jogador muito completo" - Julián Álvarez "se encaixaria perfeitamente" no Barcelona, afirma Sergio Agüero

Agüero, que ficou famoso por ter jogado pelo City, pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, insiste que Álvarez tem o perfil específico necessário para se destacar no exigente ambiente da capital catalã. Em entrevista à Stake, Agüero elogiou a versatilidade e a abnegação única do atacante. Ele afirmou: “Julian seria uma boa contratação para qualquer time hoje em dia. Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir à vontade. Há o lado do jogador e o lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia.”