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Julian Alvarez(C)Getty images
Adhe Makayasa

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"Um jogador muito completo" - Julián Álvarez "se encaixaria perfeitamente" no Barcelona, afirma Sergio Agüero

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Sergio Agüero

Sergio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julián Álvarez vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão. O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski.

  • O Barça de olho em Álvarez como substituto de Lewandowski

    Alvarez tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, e o Arsenal estaria entre os que avaliam a possibilidade de contratar o campeão da Copa do Mundo. A interesse dos Gunners é notavelmente influenciado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que esteve diretamente envolvido na negociação que levou o atacante do Manchester City para o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona também o vê como o substituto ideal para Lewandowski, cujo contrato expira neste verão sem perspectivas de renovação, o que levou a uma busca urgente por um novo craque no Camp Nou.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Agüero considera o argentino a "escolha perfeita"

    Agüero, que ficou famoso por ter jogado pelo City, pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, insiste que Álvarez tem o perfil específico necessário para se destacar no exigente ambiente da capital catalã. Em entrevista à Stake, Agüero elogiou a versatilidade e a abnegação única do atacante. Ele afirmou: “Julian seria uma boa contratação para qualquer time hoje em dia. Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir à vontade. Há o lado do jogador e o lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia.”

  • “Alvarez é uma raridade entre os atacantes modernos”, afirma Aguero

    Agüero destacou que Álvarez oferece muito mais do que apenas gols, observando que suas contribuições defensivas o diferenciam de outros atacantes modernos. Ao comentar sobre a possível transferência, o ex-jogador do City acrescentou: “É muito difícil para o jogador lá, muito complicado. Mas se o Barça está de olho nele e ele está jogando bem, ele se encaixa perfeitamente. Ele ama o futebol e tem algo que poucos atacantes têm: um lado defensivo muito dedicado. Julian é um jogador muito completo.”

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Uma decisão se aproxima

    Alvarez ostenta atualmente um impressionante histórico de 49 gols e 17 assistências em 106 partidas pelo Atlético, mas a transferência continua dependendo da complexa situação financeira do Barcelona. Com contrato válido até 2030, qualquer possível acordo exigiria uma oferta superior a € 100 milhões para convencer Diego Simeone a vender seu craque. À medida que a janela de transferências se aproxima, o atacante deve decidir entre continuar seu projeto em Madri ou considerar uma transferência para a Premier League com o Arsenal.