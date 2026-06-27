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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Um dedo do pé muda tudo... O que a mídia australiana disse sobre o confronto com o Egito?

Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
Especiais e Opinião
Egito
Irã
EUA
Austrália

A tecnologia de vídeo anulou um gol iraniano por impedimento nos últimos minutos

A mídia australiana deu ampla cobertura à classificação da seleção egípcia para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, terminando em segundo lugar no Grupo 7, marcando assim um confronto com a seleção dos “Cangurus” na próxima sexta-feira.

Os Faraós empataram em 1 a 1 com o Irã, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, na última rodada da fase de grupos, somando 5 pontos e ficando atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas no saldo de gols.

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Anulação do gol do Irã

    Após o término das partidas do Grupo 7, o jornal SBS News escreveu: “A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 e assumiu a liderança do grupo, enquanto a partida entre Egito e Irã terminou empatada em 1 a 1 em Seattle”.

    E continuou: “Mahmoud Saber marcou o gol inicial do Egito, e Ramin Rezaeian respondeu pelo Irã. Nos minutos finais, um gol do Irã foi anulado pelo VAR, garantindo a classificação do Egito como segundo colocado. Os Socreces enfrentarão o Egito em Arlington”.

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  • Iran Fans Gather In Seattle For Iran v Egypt World Cup At Seattle StadiumGetty Images News

    "Dedo pequeno do pé"

    a 7NEWS publicou a seguinte manchete: “Um drama de última hora mudou tudo. O Irã estava prestes a vencer com um gol no final, mas o VAR anulou a jogada por impedimento por uma diferença de apenas um dedo do pé”.

    E acrescentou: “O Egito se tornou o próximo adversário dos Socceroos. O Egito ocupa a 26ª posição no ranking mundial, e será um confronto entre duas seleções de nível semelhante. Mohamed Salah saiu de campo com uma lesão no músculo isquiotibial, e sua participação é incerta”.

    O jornal australiano The Nightly afirmou: “Os Socceroos enfrentarão o Egito nas oitavas de final, após o final surpreendente das disputas do Grupo 7”.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Classificação histórica

    Por sua vez, o Football360 escreveu: “Já está confirmado: o adversário dos Socceroos nas oitavas de final é o Egito, liderado por Mohamed Salah. Depois que o VAR anulou o gol de última hora do Irã, o Egito conseguiu se classificar como vice-campeão do grupo”.

    A manchete do news.com.au foi: “Egito chega à histórica fase de 32 após empate com o Irã”.

    A ESPN Austrália comentou: “A partida terminou em um empate dramático de 1 a 1, com a anulação de um gol iraniano no final da partida, o que levou o Egito a enfrentar a Austrália na próxima fase”.

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