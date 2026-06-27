Um dedo do pé muda tudo... O que a mídia australiana disse sobre o confronto com o Egito?

A mídia australiana deu ampla cobertura à classificação da seleção egípcia para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, terminando em segundo lugar no Grupo 7, marcando assim um confronto com a seleção dos “Cangurus” na próxima sexta-feira.
Os Faraós empataram em 1 a 1 com o Irã, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, na última rodada da fase de grupos, somando 5 pontos e ficando atrás da Bélgica, líder do grupo, apenas no saldo de gols.
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