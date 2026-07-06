Últimas: Em comunicado contundente... a Bélgica ameaça a FIFA no caso da expulsão de Balugon

Otexto do comunicado publicado no site oficial da Federação Belga de Futebol é o seguinte:

A Federação Real Belga de Futebol deseja esclarecer o que ocorreu nas últimas horas.

Após tomar conhecimento, por meio da mídia, da decisão da FIFA de suspender a suspensão automática do jogador Folarin Balugun, a Federação Belga enviou uma carta à FIFA solicitando uma cópia da decisão, uma explicação sobre os procedimentos seguidos, além de esclarecer sua posição em relação aos regulamentos em vigor.

No entanto, a única resposta que a Federação recebeu da FIFA foi uma carta informando que sua correspondência seria considerada um recurso, que um juiz havia sido designado para analisá-lo e que a Federação Belga dispunha de apenas algumas horas para formalizar esse recurso, sem que a FIFA fornecesse quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a própria decisão.

A Federação Belga afirma que os regulamentos da FIFA estabelecem claramente que nenhum recurso pode ser aceito a menos que a parte interessada tenha sido notificada da decisão que o motivou. Enquanto a Federação buscava apenas obter esclarecimentos legítimos, a FIFA, por iniciativa própria, considerou sua correspondência como um recurso e, ao mesmo tempo, decidiu rejeitá-lo.

Tudo isso ocorreu no momento em que a FIFA, paralelamente, se recusou a responder aos pedidos legítimos apresentados pela Federação Belga.

O comunicado acrescentou que a FIFA deliberadamente omitiu, durante a reunião de coordenação relativa à partida, a parte referente à suspensão automática dos jogadores da apresentação, embora esse item estivesse presente em todas as reuniões semelhantes que antecederam as quatro partidas anteriores. A Federação Belga questionou, verbalmente e por escrito, o motivo dessa alteração, mas não recebeu nenhuma resposta.

A Federação Belga confirmou que, até o momento da divulgação deste comunicado, não recebeu nenhuma decisão nem explicação da FIFA sobre o assunto e, por isso, não lhe restou outra opção a não ser contestar a elegibilidade do jogador para participar da próxima partida.

A Federação concluiu seu comunicado ressaltando que, independentemente do resultado esportivo da partida, está profundamente preocupada com o ocorrido e continuará, nas próximas horas, dias e meses, a defender os princípios fundamentais da ética, da integridade da competição e dos interesses do futebol como um todo.