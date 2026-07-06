A UEFA assumiu uma posição firme sobre o caso Balogun. A União das Federações Europeias de Futebol, liderada por Aleksander Čeferin, criticou a decisão da FIFA, que anulou a expulsão do atacante dos Estados Unidos, permitindo que ele entre em campo esta noite contra a Bélgica: “A decisão de ontem de suspender, por um período de prova de um ano, a aplicação da suspensão automática de um dia após o cartão vermelho aplicado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite intransponível. O futebol, como qualquer outro esporte, baseia-se em regras, que são a base de uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras estão sujeitas a interpretação. Neste caso, não. A suspensão automática mínima de um dia após um cartão vermelho não é uma medida discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada. Trata-se de um princípio consagrado no regulamento, que não pode ser objeto de exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores se encontraram na mesma situação e cumpriram regularmente sua suspensão”.
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UEFA sobre o caso Balogun: “Estamos incrédulos, isso cria um precedente. A integridade do jogo e a credibilidade da competição estão em risco”
"A CREDIBILIDADE DA COMPETIÇÃO ESTÁ EM RISCO"
"Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus responsáveis, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é comprometida. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes exigirão agora um tratamento justo, em detrimento da própria competição.
O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um jogo maravilhoso e goza de confiança por ser praticado em todos os lugares com as mesmas regras. Um torneio nunca é um evento isolado e, quando se trata da Copa do Mundo, tem o poder de gerar consequências positivas ou negativas em todo o cenário do futebol.
Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável”.
POR QUE A EXPULSÃO DE BALOGUN FOI RETIRADA
Folarin Balogun, expulso durante a partida das oitavas de final entre os Estados Unidos e a Bósnia por uma falta em Muharemovic, estará em campo esta noite contra a Bélgica. A Fifa, pela primeira vez na competição, aplicou o artigo 27 do código disciplinar, que estabelece que “o órgão julgador pode decidir suspender, no todo ou em parte, a execução de uma medida disciplinar”.
O CASO DE RONALDO
Na verdade, uma suspensão condicional, como aconteceu com Cristiano Ronaldo pela cotovelada em O’Shea durante a derrota de Portugal para a Irlanda na partida das eliminatórias para a Copa do Mundo: o atacante do Al Nassr deveria ter cumprido três partidas de suspensão, mas duas foram suspensas, de modo a não comprometer sua participação na fase de grupos do torneio mundial. “Se quem se beneficiar de uma sanção suspensa cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de prova — como se lê, de fato, ainda no regulamento —, a suspensão será revogada pelo órgão julgador e a sanção será aplicada sem prejuízo de eventuais sanções adicionais impostas pela nova infração”.
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