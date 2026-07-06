UEFA sobre o caso Balogun: “Estamos incrédulos, isso cria um precedente. A integridade do jogo e a credibilidade da competição estão em risco”

"Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus responsáveis, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é comprometida. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em andamento, onde situações semelhantes exigirão agora um tratamento justo, em detrimento da própria competição.





O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um jogo maravilhoso e goza de confiança por ser praticado em todos os lugares com as mesmas regras. Um torneio nunca é um evento isolado e, quando se trata da Copa do Mundo, tem o poder de gerar consequências positivas ou negativas em todo o cenário do futebol.





Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável”.