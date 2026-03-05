Getty
“Tudo de bom” – Álvaro Arbeloa dá notícias sobre a lesão de Kylian Mbappé antes do confronto do Real Madrid com o Manchester City pela Liga dos Campeões
Sinais positivos para Mbappé
O técnico do Real Madrid, Arbeloa, procurou acalmar as preocupações em torno da disponibilidade de Mbappé, descrevendo os últimos relatórios médicos como “boas notícias”. O astro francês ficou afastado dos gramados devido a uma entorse no joelho esquerdo, um problema que o incomodou no início deste ano.
O clube confirmou recentemente um plano de tratamento conservador para o vencedor da Copa do Mundo, evitando a necessidade de uma cirurgia invasiva. O prazo para seu retorno permanece incerto, já que a equipe médica monitora sua reação ao aumento da carga de trabalho, embora a comitiva de Mbappé esteja insatisfeita com as sugestões de que o Real Madrid esteja tentando apressar seu retorno para enfrentar o City.
Ficar de olho na condição de Mbappe
Sobre o estado atual de Mbappé, Arbeloa explicou que o atacante está se recuperando bem da lesão. Citado pelo site oficial do clube, ele disse: “É claro que falo com [Mbappé] todos os dias. Está tudo sob controle, ele está melhorando a cada dia. Eu disse que é um processo em que vamos avançar dia a dia, de acordo com como ele se sente. Neste momento, são todas boas notícias.”
A corrida contra o tempo
O Real Madrid está entrando em um período crucial da temporada que testará a profundidade do elenco de Arbeloa. A principal preocupação é se Mbappé poderá liderar o ataque na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a equipe de Pep Guardiola, um jogo crucial para as ambições europeias do clube.
Mbappé e seus próximos, de acordo com a reportagem daCadena SER, estão preocupados com a possibilidade de o Real Madrid tentar apressar o retorno do atacante, uma medida que poderia provocar um revés de longo prazo e colocar em risco sua participação na Copa do Mundo. Com a segunda partida das oitavas de final marcada para 17 de março, em Manchester, cada sessão de treino é vista como um passo crucial para a recuperação total da forma física.
A estrada para Manchester
Por enquanto, o Los Blancos continuará sua luta sem seu artilheiro. Além disso, o time também tem uma série de jogos cruciais pela frente antes da segunda partida em Manchester, no dia 17 de março, que provavelmente será a data de retorno de Mbappé, dependendo do progresso de sua recuperação.
A equipe de Arbeloa enfrenta o Celta Vigo na La Liga neste fim de semana, na tentativa de alcançar o Barcelona. Após sofrer duas derrotas consecutivas no campeonato, o Real Madrid está agora quatro pontos atrás do Blaugrana, líder da tabela.
