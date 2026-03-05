“Tudo de bom” – Álvaro Arbeloa dá notícias sobre a lesão de Kylian Mbappé antes do confronto do Real Madrid com o Manchester City pela Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, Arbeloa, procurou acalmar as preocupações em torno da disponibilidade de Mbappé, descrevendo os últimos relatórios médicos como “boas notícias”. O astro francês ficou afastado dos gramados devido a uma entorse no joelho esquerdo, um problema que o incomodou no início deste ano.

O clube confirmou recentemente um plano de tratamento conservador para o vencedor da Copa do Mundo, evitando a necessidade de uma cirurgia invasiva. O prazo para seu retorno permanece incerto, já que a equipe médica monitora sua reação ao aumento da carga de trabalho, embora a comitiva de Mbappé esteja insatisfeita com as sugestões de que o Real Madrid esteja tentando apressar seu retorno para enfrentar o City.