O sonho do Botafogo de repatriar Luiz Henrique acabou provocando um novo atrito com Danilo. A tentativa de envolver o volante em uma negociação com o Zenit aumentou a tensão entre o jogador, seu estafe e a diretoria alvinegra, já que o atleta afirma nunca ter sido comunicado sobre a possibilidade.
Troca por Luiz Henrique aumenta crise entre Botafogo e Danilo
- Vitor Silva/Botafogo
O lado de Danilo
O clube carioca buscava uma forma de reduzir o custo da operação para trazer Luiz Henrique, colocado na lista de negociáveis pelo Zenit. A alternativa encontrada foi discutir uma troca envolvendo Danilo, alvo antigo da equipe russa.
A estratégia, porém, encontrou resistência imediata. Desde abril, o volante já havia comunicado ao Botafogo e aos seus representantes que não pretende atuar na Rússia. Ao tomar conhecimento de que seu nome fazia parte das conversas, o jogador demonstrou irritação e, após a partida contra o Vitória, publicou uma mensagem nas redes sociais reforçando sua decisão e pedindo que o clube respeitasse sua escolha.
Nos bastidores, pessoas ligadas a Danilo entendem que a diretoria expôs o atleta ao discutir a negociação sem consultá-lo previamente. O estafe também avalia que a mudança no comando da SAF alterou o entendimento existente sobre uma eventual transferência, já que a prioridade passou a ser uma venda ao futebol europeu, descartando propostas de clubes brasileiros.
Luiz Henrique disposto a voltar
Do outro lado, Luiz Henrique vê com bons olhos um retorno ao Botafogo. O atacante deseja voltar ao futebol brasileiro, tanto pela identificação com o clube quanto pela possibilidade de seguir em evidência para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. A situação familiar, com a esposa grávida, também pesa na decisão.
Apesar do interesse de ambas as partes, a negociação segue considerada difícil. O Zenit pede cerca de 35 milhões de euros para liberar Luiz Henrique, valor fora da realidade financeira do Botafogo, que atravessa um processo de recuperação judicial. Sem a possibilidade de incluir Danilo na operação, a diretoria vê poucas alternativas para viabilizar o retorno do atacante neste momento.
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