Troca por Luiz Henrique aumenta crise entre Botafogo e Danilo

O clube carioca buscava uma forma de reduzir o custo da operação para trazer Luiz Henrique, colocado na lista de negociáveis pelo Zenit. A alternativa encontrada foi discutir uma troca envolvendo Danilo, alvo antigo da equipe russa.

A estratégia, porém, encontrou resistência imediata. Desde abril, o volante já havia comunicado ao Botafogo e aos seus representantes que não pretende atuar na Rússia. Ao tomar conhecimento de que seu nome fazia parte das conversas, o jogador demonstrou irritação e, após a partida contra o Vitória, publicou uma mensagem nas redes sociais reforçando sua decisão e pedindo que o clube respeitasse sua escolha.

Nos bastidores, pessoas ligadas a Danilo entendem que a diretoria expôs o atleta ao discutir a negociação sem consultá-lo previamente. O estafe também avalia que a mudança no comando da SAF alterou o entendimento existente sobre uma eventual transferência, já que a prioridade passou a ser uma venda ao futebol europeu, descartando propostas de clubes brasileiros.