O futuro do craque egípcio Mohamed Salah continua em aberto, com todas as possibilidades na mesa, depois que ele deixou as fileiras do Liverpool da Inglaterra durante a atual janela de transferências de verão.

Salah se despediu do Liverpool após nove anos de brilho e de escrita da história, já que decidiu se separar em comum acordo do clube inglês e buscar uma nova jornada.

Salah desperta forte interesse de vários clubes, seja do Campeonato Turco ou da Liga Roshn dos Profissionais, com destaque para o Al-Ittihad da Arábia Saudita.