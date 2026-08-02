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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Transferência bombástica: Mohamed Salah está a caminho do Atlético de Madrid?

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O astro egípcio pode mudar de destino

O futuro do craque egípcio Mohamed Salah continua em aberto, com todas as possibilidades na mesa, depois que ele deixou as fileiras do Liverpool da Inglaterra durante a atual janela de transferências de verão.

Salah se despediu do Liverpool após nove anos de brilho e de escrita da história, já que decidiu se separar em comum acordo do clube inglês e buscar uma nova jornada.

Salah desperta forte interesse de vários clubes, seja do Campeonato Turco ou da Liga Roshn dos Profissionais, com destaque para o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

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    Atlético de Madrid aparece na disputa

    Reportagens espanholas afirmaram que o Atlético de Madrid pretende se aproveitar da atual situação de Salah, com o objetivo de contratá-lo como jogador livre sem pagar qualquer valor.

    De acordo com o site "Fichajes", a diretoria do Atlético de Madrid já realizou conversas iniciais para conhecer as exigências financeiras de Salah, diante do desejo do clube de concretizar a transferência sem pagar qualquer valor de transferência, o que lhe confere uma vantagem econômica em comparação com a contratação de outras estrelas.

    A reportagem apontou que o clube espanhol planeja oferecer um contrato de duas temporadas, com opção de renovação por uma terceira temporada de acordo com o nível e o desempenho do jogador, enquanto o maior obstáculo para a concretização da transferência continua sendo o alto salário exigido pela estrela egípcia, algo para o qual a diretoria do Atlético trabalha para encontrar uma fórmula adequada.


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    Salah aceita?

    Apesar de o Atlético de Madrid provavelmente não conseguir competir com as ofertas financeiras vindas do Campeonato Saudita, a proposta espanhola possui diferentes elementos de atração que podem levar Mohamed Salah a considerá-la seriamente.

    O jogador, de 34 anos, pode preferir permanecer no mais alto nível de competição europeia caso perceba que o projeto esportivo atende às suas ambições nesta fase da carreira.

    E, embora seu salário possa ser inferior ao das ofertas do Golfo, o Atlético de Madrid reconhece o valor comercial e técnico do jogador, e pode oferecer-lhe um contrato financeiro robusto em comparação com os padrões do futebol europeu, com incentivos ligados ao desempenho e aos títulos.

    Dessa forma, Salah pode se ver diante de uma equação ideal que combina a obtenção de uma renda expressiva e, ao mesmo tempo, a permanência em um dos ambientes mais competitivos do futebol mundial.

  • Assegurar seu futuro

    Mas, ao mesmo tempo, Salah tem consciência de que o próximo contrato será, muito provavelmente, o último de sua carreira no mundo do futebol, e por isso busca obter a maior compensação financeira possível.

    Leia também: "Diaby é melhor e não o queremos": torcedores do Al-Ittihad saudita chocam Salah

    Isso pode se concretizar por meio de algumas outras ofertas, sejam elas do Golfo ou de outros lugares, mas, se Salah quiser continuar disputando as principais competições, estar no Atlético de Madrid seria a opção mais adequada.

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