Tragédia de Heysel, 40 anos depois: 'Todos apontaram o dedo para a Juventus, mas a vergonha não é dela', diz Emilio Targia

Emilio Targia, jornalista presente no estádio, contesta a narrativa que culpa a Juventus pela tragédia e defende a preservação da memória coletiva

Há algumas semanas, Emilio Targia foi um dos convidados do Salão do Livro de Turim, onde apresentou a reedição de "Quella notte all'Heysel" (Sperling & Kupfer) ao lado do ex-Juventus Sergio Brio, que escreveu a introdução (o prefácio e o posfácio são assinados, respectivamente, por Sandro Veronesi e Antonio Cabrini). Jornalista e escritor, Targia estava na noite maldita da Tragédia de Heysel que, de um sonho, se transformou em um pesadelo a olhos abertos para todos os presentes, para o povo bianconero e, de modo geral, para todos os apaixonados por esporte e futebol.

Nossos amigos italianos do Il Bianco Nero, portal especializado na cobertura da Juventus, entrevistaram Emilio Targia por ocasião do 40º aniversário da tragédia, lembrada em 29 de maio, inspirando-se também em seu emocionante podcast intitulado Dentro l’Heysel, produzido pela Mondadori Studios.

Nesse especial, você pode ver: