"Não celebramos naquela noite" – ex-jogador da Juventus fala sobre a Tragédia de Heysel e o silêncio após o jogo

Massimo Briaschi é um dos 22 jogadores que estiveram em campo naquela noite trágica de 29 de maio de 1985, durante a final da então Copa dos Campeões entre Juventus e Liverpool, marcada pela morte de 39 torcedores da equipe italiana.

Quarenta anos se passaram desde aquela noite dramática e, com o apoio dos nossos amigos italianos do Il Bianco Nero — portal especializado na cobertura da Juventus —, trazemos uma entrevista com Briaschi. O ex-jogador, que defendeu o clube de Turim entre 1984 e 1985, nos leva ao centro do que ficou conhecido como o massacre de Heysel — termo utilizado por Andrea Lorentini, presidente da Associação dos Familiares das Vítimas de Heysel. Um relato de quem viveu, em primeira pessoa, o horror daquela fatídica noite.

