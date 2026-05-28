Todos os técnicos brasileiros que já comandaram equipes na Europa

A chegada de Filipe Luís ao Monaco coloca mais um brasileiro no mapa dos treinadores que tiveram a oportunidade de trabalhar no futebol europeu. Segundo a imprensa internacional, o ex-lateral e ex-comandante do Flamengo acertou contrato até 2028 com o clube do Principado, em sua primeira experiência fora do Brasil.

Ao longo das últimas décadas, poucos técnicos brasileiros passaram por clubes e seleções na Europa, alguns com títulos importantes, outros abrindo caminhos em mercados ainda pouco acostumados a profissionais do país à beira do campo.

De nomes históricos como Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira até ídolos como Zico, a GOAL relembra os técnicos brasileiros que já comandaram equipes na Europa...