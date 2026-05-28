Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Técnicos brasileiros na EuropaGetty/GOAL
Gabriel Marin

Todos os técnicos brasileiros que já comandaram equipes na Europa

Especiais e Opinião
Luis
V. Luxemburgo
L. Scolari
C. Parreira
Zico
Sylvinho
A. Braga
P. Autuori
S. Lazaroni

Ex-treinador do Flamengo inicia trajetória na França e se junta a seleto grupo de técnicos do Brasil que tiveram experiências no futebol europeu

A chegada de Filipe Luís ao Monaco coloca mais um brasileiro no mapa dos treinadores que tiveram a oportunidade de trabalhar no futebol europeu. Segundo a imprensa internacional, o ex-lateral e ex-comandante do Flamengo acertou contrato até 2028 com o clube do Principado, em sua primeira experiência fora do Brasil.

Ao longo das últimas décadas, poucos técnicos brasileiros passaram por clubes e seleções na Europa, alguns com títulos importantes, outros abrindo caminhos em mercados ainda pouco acostumados a profissionais do país à beira do campo.

De nomes históricos como Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira até ídolos como Zico, a GOAL relembra os técnicos brasileiros que já comandaram equipes na Europa...

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-FRA-L1-BORDEAUX-TRAININGAFP

    Ricardo Gomes

    Ricardo Gomes construiu uma das trajetórias mais sólidas de um técnico brasileiro na Europa. Depois de encerrar a carreira como jogador na França, iniciou sua caminhada como treinador no Paris Saint-Germain e também passou pelo Bordeaux e pelo Monaco.

    No Bordeaux, conquistou a Copa da Liga Francesa e ganhou reconhecimento pelo estilo equilibrado de suas equipes. A identificação com o futebol francês fez de Ricardo um dos brasileiros mais respeitados no mercado europeu no final dos anos 90 e começo dos anos 2000.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-AC MILAN-MAN U-TRAININGAFP

    Leonardo

    Antes de se tornar dirigente de destaque no futebol europeu, Leonardo também viveu experiência como técnico no continente. Em 2009, assumiu o comando do Milan, clube onde havia brilhado como jogador. Mesmo em início de carreira, Leonardo comandou uma equipe competitiva na Serie A italiana e revelou capacidade de gestão de elenco.

    Ainda teve experiências na Inter de Milão, em 2010 e mais tarde, em 2017, se aventurou no Antalyaspor, da Turquia.

    Posteriormente, ganhou ainda mais notoriedade atuando como executivo no Paris Saint-Germain e Milan.

  • Real Madrid v GetafeGetty Images Sport

    Vanderlei Luxemburgo

    Vanderlei Luxemburgo protagonizou uma das experiências mais midiáticas de um técnico brasileiro na Europa ao assumir o Real Madrid em 2004.

    Chegando cercado de expectativa após dominar o futebol brasileiro, Luxemburgo comandou estrelas galácticas como Zidane, Ronaldo Fenômeno e David Beckham. Apesar do impacto inicial positivo, não conseguiu conquistar títulos e acabou deixando o clube poucos meses depois.

  • Chelsea's Manager Luiz Felipe Scolari geAFP

    Felipão

    Poucos brasileiros tiveram tanto impacto na Europa quanto Luiz Felipe Scolari. Após conquistar a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira, Felipão assumiu a seleção de Portugal e levou o país à final da Eurocopa de 2004 e à semifinal da Copa do Mundo de 2006.

    Posteriormente, também dirigiu o Chelsea. Mesmo sem títulos no clube londrino, manteve o prestígio internacional graças ao trabalho histórico realizado com os portugueses.

  • World Cup Winning Coaching Day-2010 FIFA Word CupGetty Images Sport

    Carlos Alberto Parreira

    Carlos Alberto Parreira teve passagem pelo Valencia e pelo Fenerbahçe nos anos 1990. Embora curta, a experiência reforçou a dimensão internacional de um treinador que acumulou trabalhos em diferentes continentes e comandou diferentes seleções em várias Copas do Mundo.

    Parreira sempre foi reconhecido pela capacidade de adaptação cultural e pelo perfil estratégico, características que ajudaram a abrir portas para outros brasileiros no exterior.

  • Fenerbahce v Chelsea - UEFA Champions League Quarter FinalGetty Images Sport

    Zico

    Depois de encantar a Europa como jogador da Udinese, Zico também teve experiências como treinador no continente.

    O Galinho comandou o Fenerbahçe e conquistou o Campeonato Turco, além de alcançar as quartas de final da Champions League em 2007/08, campanha histórica para o clube. Zico ainda passou pelo CSKA Moscow e pelo Olympiacos.

  • Serbia v Albania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Sylvinho

    Sylvinho ganhou projeção internacional ao assumir a seleção da Albânia. O ex-lateral conseguiu organizar a equipe nacional e levou os albaneses à Eurocopa, feito celebrado no país.

    Antes disso, Sylvinho também havia trabalhado no Lyon, experiência importante em sua formação como treinador.

  • FBL-ASIA-C1-GHARRAFA-JAZIRAAFP

    Abel Braga

    Abel Braga teve passagem por alguns times de Portugal no final dos anos 90. Embora a trajetória europeia tenha sido breve, o treinador acumulou experiência internacional em diferentes países ao longo da carreira.

    Na Europa, comandou o Famalicão, Belenenses, Rio Ave, Vitória Setúbal, Olympique de Marselha e, mais recentemente, o Lugano.

    Conhecido pelo perfil agregador e pela força em gestão de grupo, Abel fez história principalmente no futebol brasileiro, mas também experimentou o desafio europeu.

  • Kashima Antlers v Jubilo Iwata - J.League J1J.LEAGUE

    Paulo Autuori

    Com longa carreira internacional, Paulo Autuori trabalhou no Nacional-POR, Vitória Guimarães, Marítimo, Benfica e, mais recentemente, Ludogorets.

    Autuori sempre teve reputação de treinador estudioso e acumulou trabalhos em diversos mercados, incluindo Ásia, Oriente Médio e América do Sul, tornando-se um dos técnicos brasileiros mais internacionalizados da história.

  • Yokohama F.Marinos v JEF United Ichihara - J.League Yamazaki Nabisco Cup Group CJ.LEAGUE

    Sebastião Lazaroni

    Sebastião Lazaroni também faz parte da lista de brasileiros que comandaram equipes europeias. O técnico trabalhou na Fiorentina, Bari e Fenerbahçe nos anos 90 e, no começo dos anos 2000, treinou Trabzonspor e Marítimo.

    Lazaroni foi um dos pioneiros brasileiros a ganhar espaço em centros tradicionais do futebol europeu, ajudando a abrir portas para gerações seguintes de treinadores do país.