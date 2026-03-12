“Todos estão loucos por ele”: um ex-astro do BVB compete até mesmo com Harry Kane na Itália

Desde o verão, Gasperini trabalha para a AS Roma. Lá, as coisas estão indo muito bem para ele: após a primeira metade da temporada, o time da capital apresentava a melhor defesa da liga, com apenas 12 gols sofridos em 19 partidas. No entanto, os apenas 22 gols marcados deixavam a desejar.

Mas isso também era explicável. Nem o ex-artilheiro da La Liga Artem Dovbyk, nem o eterno Paulo Dybala ou o irlandês Evan Ferguson, emprestado, apresentaram números confiáveis no ataque. Com Matias Soule, um jogador de ponta foi por muito tempo o artilheiro da equipe.

Mas então chegou o inverno e Gasperini fez o que já havia feito em Bergamo: trouxe um novo jogador e o colocou em uma posição em que ele não havia jogado antes. Na Atalanta, isso funcionou muito bem com Ademola Lookman. O ex-jogador do Leipzig, que jogava em todas as posições, menos no ataque, teve um desenvolvimento impressionante sob o comando de Gasperini e agradeceu com três gols na final da Liga Europa contra o Leverkusen.