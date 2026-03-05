Getty
Traduzido por
“Tive vontade de destruir tudo!” – Mauricio Pochettino criticado por ex-jogador do Chelsea por comentários contundentes em coletiva de imprensa
- Getty Images Sport
Fúria por causa do desprezo ao homem esquecido
Em 2023, Pochettino viralizou por sua resposta quando questionado sobre o paradeiro de Sarr e do goleiro Jamie Cumming após a vitória do Chelsea contra o Luton Town.
Quando o nome de Sarr foi mencionado, Pochettino perguntou ao repórter: “Quem?”
O repórter continuou: “Malang Sarr, e o que aconteceu com Jamie Cummings, que jogou contra o Wrexham [na pré-temporada]?”
Pochettino então disse, confuso: “Meu Deus. Malana Sarr e depois Jamie? Não sei o que posso lhe dizer.”
Refletindo sobre o incidente no podcast Kampo, Sarr disse: “Tive vontade de quebrar tudo quando ele disse isso, porque sei o que está acontecendo pelas minhas costas... Ele está fazendo isso de propósito. Sei que ele me conhece. É impossível que ele não me conheça.”
- Getty Images Sport
A história entre Sarr e Pochettino
Sarr argumenta que a indiferença foi uma ofensa deliberada, observando que Pochettino já havia tentado contratá-lo para o Tottenham. O zagueiro revelou que, ao chegar ao Chelsea, o técnico chegou a dizer ao seu assistente: “Olha quem está aqui, tentamos contratá-lo no Tottenham e agora estamos trabalhando juntos aqui!” Sarr questionou como um técnico que já havia tentado contratá-lo poderia de repente esquecer sua identidade.
Ofertas de paz rejeitadas e chamadas perdidas
Embora Pochettino, que atualmente é o técnico da seleção dos Estados Unidos, tenha tentado corrigir a situação posteriormente, Sarr não estava disposto a se reconciliar. “Pochettino não estava preparado para a pergunta. Um ou dois dias depois, ele percebeu seu erro, pegou o telefone e me ligou. Eu não atendi”, admitiu Sarr, acrescentando que descobriu os comentários da coletiva de imprensa enquanto estava de férias, através do Instagram.
- AFP
Uma saída difícil de Stamford Bridge
O processo de saída foi igualmente brutal, com Sarr alegando que a hierarquia tentou forçá-lo a fazer coisas que ele não queria. Ele lembrou ter dito ao diretor esportivo: “Tenho 23 anos, vou ficar em um clube competitivo na Europa e vou jogar... Recusei, e encerramos a discussão ali. Ele ficou um pouco irritado. Eu também estou irritado, porque ele está tentando me forçar a ir para um lugar onde não quero ir.” Atualmente, Sarr está revitalizando sua carreira no RC Lens, onde seu desempenho excepcional continua provando que sua qualidade em campo permanece inegável.
Publicidade