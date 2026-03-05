“Tive vontade de destruir tudo!” – Mauricio Pochettino criticado por ex-jogador do Chelsea por comentários contundentes em coletiva de imprensa

Em 2023, Pochettino viralizou por sua resposta quando questionado sobre o paradeiro de Sarr e do goleiro Jamie Cumming após a vitória do Chelsea contra o Luton Town.

Quando o nome de Sarr foi mencionado, Pochettino perguntou ao repórter: “Quem?”

O repórter continuou: “Malang Sarr, e o que aconteceu com Jamie Cummings, que jogou contra o Wrexham [na pré-temporada]?”

Pochettino então disse, confuso: “Meu Deus. Malana Sarr e depois Jamie? Não sei o que posso lhe dizer.”

Refletindo sobre o incidente no podcast Kampo, Sarr disse: “Tive vontade de quebrar tudo quando ele disse isso, porque sei o que está acontecendo pelas minhas costas... Ele está fazendo isso de propósito. Sei que ele me conhece. É impossível que ele não me conheça.”