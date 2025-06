Os times que decepcionaram na fase de grupos do Mundial de Clubes: Porto e Boca Juniors passam vergonha, e Atlético de Madrid sai por baixo

Nem todos aproveitaram a chance oferecida pelo torneio nos Estados Unidos para deixar uma boa impressão

A fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 está em seus acréscimos, e como acontece em Copas do Mundo, essa primeira etapa, de tantos jogos e empolgação, já deixa saudades em todo fã de futebol. Na verdade, quase todo fã de futebol, porque algumas equipes voltaram para casa deixando muito a desejar.

Como é de costume, quase tudo é uma questão de expectativas. Para o time semiamador do Auckland City, por exemplo, ter conseguido um empate por 1 a 1 com um clube do tamanho do Boca Juniors é (ou deveria ser) tão ou mais impactante do que ter sofrido 10 a 0 ante o predatório e superprofissionalizado Bayern de Munique.

Para outras equipes de maior tradição, a queda precoce doeu não apenas pela eliminação em si, mas pelo desempenho ruim apresentado pela equipe aliado a algum resultado trágico. De formas diferentes, foi essa a receita que fez de Porto, Boca Juniors e Atlético de Madrid as maiores decepções da competição.