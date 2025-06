As profissões longe dos gramados dos jogadores do Auckland City, time semiprofissional do Mundial de Clubes

O representante da Oceania na Copa do Mundo de Clubes é formado por jogadores que conciliam o futebol com ocupações fora das quatro linhas

O Auckland City é o único representante da Oceania na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Clube semiprofissional da Nova Zelândia, garantiu vaga no torneio graças à sua hegemonia no continente. Apesar de já ter conquistado 13 títulos da Champions League da OFC e 12 do Campeonato Neozelandês, ainda é considerado um time amador, com jogadores que exercem outras profissões fora das quatro linhas.

No Grupo C da fase inicial, o sorteio colocou o Auckland City diante de Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors. Na estreia, diante dos bávaros, sofreu a maior goleada da história do torneio: 10 a 0. Na segunda rodada, foi novamente goleado, dessa vez por 6 a 0, diante dos portugueses. Assim, tornou-se a primeira equipe eliminada da Copa do Mundo de Clubes.

Apesar de ser recordista em participações no Mundial, graças ao domínio nas competições da OFC, seus jogadores recebem apenas uma ajuda de custo de 150 dólares neozelandeses por semana (cerca de R$ 2 mil), sendo obrigados a conciliar o futebol com outras ocupações. Entre barbeiros, engenheiros, estoquistas, representantes de vendas e até estudantes, conheça as profissões dos atletas do Auckland City fora dos gramados.