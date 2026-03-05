Getty/GOAL
Traduzido por
Thomas Tuchel instado a ignorar Cole Palmer, Phil Foden e companhia na ala esquerda da Inglaterra e escolher um “campeão mundial” para começar na Copa do Mundo
Seleção inglesa para a Copa do Mundo: competição acirrada pelas vagas
A Inglaterra está elaborando planos para conquistar a imortalidade na Copa do Mundo neste verão. A seleção teve uma campanha impecável nas eliminatórias e é considerada uma forte candidata ao título mais prestigiado do futebol mundial.
Isso se deve à profundidade do talento que o ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Tuchel, tem à sua disposição. Algumas vagas em sua equipe já estão garantidas, com nomes como o goleiro Jordan Pickford e o artilheiro Harry Kane, considerado uma escolha certa, mas muitas vagas no avião para a América do Norte ainda estão em aberto.
A competição é mais acirrada nas posições ofensivas criativas, com Jude Bellingham enfrentando uma batalha para manter sua função de camisa 10, enquanto há várias opções para a ala esquerda no sistema 4-2-3-1.
O craque do Chelsea, Palmer, e o meia do Manchester City, Foden, já ocuparam essa posição antes, junto com o atacante do Newcastle, Anthony Gordon, e o jogador emprestado pelo Everton, Jack Grealish. No entanto, pode ser que essa camisa esteja reservada para Rashford.
- Getty
Quem deve começar na ala esquerda pela Inglaterra?
O jogador de 28 anos teve uma campanha produtiva em 2025-26 no Barcelona e está jogando com a confiança que o tornou uma estrela em ascensão no Manchester United e na seleção inglesa em 2016.
Uma década depois, o ex-ala do United e da Inglaterra Sharpe, em entrevista à BetBrain, disse ao GOAL, quando questionado sobre quem deveria jogar pela esquerda na Copa do Mundo de 2026: “Em um dia bom, Rashford é tão bom quanto qualquer outro jogador nessa posição. Acho que ele tem tudo o que se espera de um ala esquerdo: velocidade, força, capacidade de marcar gols, habilidade para passar pelos adversários em contra-ataques ou em situações difíceis. Acho que Marcus Rashford em sua melhor forma é um craque mundial. A única dúvida é qual Marcus Rashford aparecerá em um determinado domingo.
“Rashford seria minha primeira escolha apenas como ala puro e pela sua velocidade. Gosto do Gordon, mas não acho que ele tenha tanto a oferecer quanto Rashford. Adoro o Palmer, mas não acho que, como ala esquerdo, ele traga o que Rashford traz. Há muitas opções. Rogers é outra, do Villa. Tuchel tem um verão difícil pela frente, mas um verão feliz. Ele tem um elenco muito forte e vai ser muito difícil escolher os melhores 11 para cada jogo.”
Rashford desafiado a fazer parte da elite global
Rashford era considerado um dos talentos mais promissores do futebol mundial quando surgiu no cenário profissional. Desde então, ele passou por alguns momentos difíceis, o que levou à sua saída do Old Trafford, mas Tuchel é mais um a elogiar a capacidade de Rashford de fazer parte da elite.
O técnico alemão disse: “Essa é a manchete para ele. Continuar se esforçando ao máximo. O limite para ele é muito, muito alto. Talvez mais alto do que para os outros. Ele tem potencial, mas potencial é uma palavra perigosa nos esportes de alto nível.
“Você tem que atingir seu melhor desempenho pessoal regularmente. Não é uma questão de talento, é uma questão de ele conseguir provar seu valor no clube e na seleção. Seja como titular ou saindo do banco, ele tem que provar seu valor constantemente.
“Ele pode ser um dos melhores do mundo. A qualidade que vejo nos treinos, o finalização com as duas pernas e com a cabeça. Ele é explosivo, rápido, forte no jogo aéreo, então onde estão os limites? Não há limites, mas os números não atingem o potencial. Ele precisa se esforçar para participar dos gols. Isso significa gols e assistências. Ele sabe disso por mim.”
- (C)Getty Images
Jogos da Inglaterra em 2026: datas dos amistosos no Estádio de Wembley
Rashford provavelmente fará parte da seleção inglesa quando ela enfrentar o Uruguai e o Japão em amistosos em Wembley, no final de março. As últimas oportunidades para impressionar serão apresentadas lá, antes da seleção final de 26 jogadores para a Copa do Mundo ser escolhida — com os Três Leões prontos para iniciar mais uma tentativa de alcançar o tão esperado sucesso internacional quando enfrentarem a Croácia no Texas, em 17 de junho.
Publicidade