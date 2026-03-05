Thomas Tuchel instado a ignorar Cole Palmer, Phil Foden e companhia na ala esquerda da Inglaterra e escolher um “campeão mundial” para começar na Copa do Mundo

A Inglaterra está elaborando planos para conquistar a imortalidade na Copa do Mundo neste verão. A seleção teve uma campanha impecável nas eliminatórias e é considerada uma forte candidata ao título mais prestigiado do futebol mundial.

Isso se deve à profundidade do talento que o ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Tuchel, tem à sua disposição. Algumas vagas em sua equipe já estão garantidas, com nomes como o goleiro Jordan Pickford e o artilheiro Harry Kane, considerado uma escolha certa, mas muitas vagas no avião para a América do Norte ainda estão em aberto.

A competição é mais acirrada nas posições ofensivas criativas, com Jude Bellingham enfrentando uma batalha para manter sua função de camisa 10, enquanto há várias opções para a ala esquerda no sistema 4-2-3-1.

O craque do Chelsea, Palmer, e o meia do Manchester City, Foden, já ocuparam essa posição antes, junto com o atacante do Newcastle, Anthony Gordon, e o jogador emprestado pelo Everton, Jack Grealish. No entanto, pode ser que essa camisa esteja reservada para Rashford.