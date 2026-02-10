Thomas Frank - acabou! O Tottenham enfrenta o rebaixamento sob o comando do técnico dinamarquês e precisa fazer mudanças radicais em todo o clube antes que seja tarde demais.

Venkatesham passou 14 anos no Arsenal, o rival mais odiado do Tottenham, e quando foi anunciado como o novo CEO do Spurs em abril de 2025, houve um choque enorme com essa nomeação para a diretoria de um clube de futebol. Menos de um ano depois, muitos torcedores do Spurs já decidiram que Venkatesham fracassou e nunca deveria ter sido contratado, devido ao seu histórico no Emirates Stadium.
O infame Levy tornou-se alvo de críticas durante a reta final de seus 24 anos como presidente do Tottenham. Ele supervisionava tudo, talvez até se intrometesse em departamentos onde não tinha direito, mas aceitava e absorvia toda a responsabilidade e críticas que isso acarretava. “Daniel Levy, saia do nosso clube” foi um canto regular de 2023 até sua eventual saída em setembro de 2025, e certamente não demorará muito para que Venkatesham enfrente um tipo semelhante de reação.
Enquanto isso, o diretor esportivo Lange, nomeado em novembro de 2023, raramente conquistou a simpatia dos torcedores devido ao seu histórico, no mínimo, questionável no mercado. Aqui está a lista completa dos jogadores seniores contratados sob sua supervisão: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher e Souza.
A missão de Lange tem sido tentar garantir que o Tottenham seja um destino de primeira linha para jovens talentos, mas ele muitas vezes negligenciou as necessidades do time principal. Ele também foi criticado recentemente por afirmar que não queria fazer contratações “apressadas” em janeiro, mesmo com metade do elenco de Frank afastado por lesões de médio a longo prazo e os resultados em queda livre.
Frank aproveitou a coletiva de imprensa na terça-feira para afirmar que a culpa no Spurs deve ser distribuída igualmente, em vez de recair sobre uma única pessoa, quando foi sugerido que Lange deveria ser colocado sob os holofotes.
“Acho que, assim como no meu caso, nunca é apenas uma pessoa. Entendo que é o técnico principal que recebe a maior parte da culpa quando as coisas não vão bem e talvez receba um pouco de elogios se as coisas vão bem. Isso faz parte do trabalho, então eu sabia disso”, disse Frank.
“Na minha opinião, pelo que já vi, não posso falar sobre o que aconteceu antes, é claro que herdei um elenco e alguns jogadores. Mas, da maneira como vejo e da maneira como fazemos agora, fazemos as coisas juntos. Então, na janela de transferências de setembro [verão], foram Fabio [Paratici] como consultor, Johan, Vinai, Daniel e eu. Agora, nesta janela, foram a família Lewis, Vinai, Johan, Fabio e eu. Tem sido assim o tempo todo, então somos nós que fazemos isso.”