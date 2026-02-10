Goal.com
Tottenham Thomas Frank relegation GFXGOAL
Sean Walsh

Thomas Frank - acabou! O Tottenham enfrenta o rebaixamento sob o comando do técnico dinamarquês e precisa fazer mudanças radicais em todo o clube antes que seja tarde demais.

O Tottenham Hotspur ocupa a 15ª posição na tabela da Premier League. A equipe está apenas seis pontos acima da zona de rebaixamento. Os próximos dois jogos serão contra times contra os quais não tem um histórico recente muito bom: Newcastle e Arsenal. No entanto, parece haver muito pouca preocupação no clube de que esta temporada possa muito bem terminar em desastre.

Pelo segundo ano consecutivo, o Spurs corre o risco de terminar na metade inferior da tabela. O clube escapou do rebaixamento em 2024-25 porque as três equipes rebaixadas claramente não tinham nível para lutar pela sobrevivência, mas a Premier League agora é uma fera diferente.

Muita coisa deu errado no Tottenham para que isso acontecesse. Eles estão a sete anos de chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões e a pouco mais de seis meses de vencer a Liga Europa, mas o clube saiu da estabilidade e entrou em desordem.

Há muitas correções e mudanças necessárias na metade branca do norte de Londres, começando pelo banco de reservas com o técnico Thomas Frank.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    O pior treinador da história dos “seis grandes”

    Vamos começar com os fatos e os números frios e concretos. Desde 2010, nenhum técnico de um time dos “seis grandes” — Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ou Tottenham — que comandou 10 partidas ou mais registrou uma porcentagem de vitórias ou média de pontos por jogo pior do que a de Frank.

    Com 1,16 PPG — 29 em 25 partidas, o que se extrapola para 44 em uma temporada de 38 jogos —, a média de Frank é pior do que a de Ruben Amorim no Manchester United (1,23), Roy Hodgson no Liverpool (1,25) e Graham Potter no Chelsea (1,27). Até mesmo Nuno Espírito Santo, em seus 10 jogos na Premier League pelo Spurs, tem uma média relativamente boa de 1,5.

    Quando Frank foi nomeado, o CEO Vinai Venkatesham e o então presidente Daniel Levy afirmaram que o dinamarquês teve uma pontuação alta quando comparado com os outros candidatos para substituir Ange Postecoglou. Venkatesham disse: “Conduzimos um processo muito, muito minucioso e rápido. Definimos 10 características que consideramos importantes para ser um técnico de sucesso no Tottenham Hotspur. Analisamos em detalhes, por meio de nossa equipe técnica liderada por Johan [Lange, diretor esportivo], mais de 30 candidatos.

    “Fizemos uma lista de finalistas, dedicamos muito tempo a ela e Thomas foi, sem dúvida, o candidato número um. Não poderia estar mais animado com a sua chegada ao clube. Concordo com tudo o que Daniel disse sobre as suas características. Pessoalmente, uma das coisas que mais me entusiasma é o fato de ele ser um excelente formador de jovens jogadores. Estou realmente ansioso para ver o que ele pode fazer com o elenco que temos aqui.”

    É verdade que a chegada de Frank, vindo do Brentford, foi amplamente vista como uma contratação sensata, mesmo que pouco empolgante, na época. No entanto, ela envelheceu terrivelmente, e o clube ainda parece estar se agarrando a sentimentos do verão passado, quando eles já não parecem mais relevantes.

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sem conexão

    Frank, em Brentford, tinha uma reputação que agora nos parece paradoxal e ambígua. Era extremamente popular entre os adeptos dos Bees e procurava estabelecer uma ligação pessoal com eles, bem como com os seus jogadores, mas era ainda mais conhecido pela forma como ele e o clube utilizavam os dados para tomar as suas decisões. Em geral, Frank pregava uma política de nunca estar muito alto nem muito baixo, melhor aplicada por sua crença de que ele e seu time deveriam sentir a emoção de um determinado resultado por no máximo 24 horas.

    Nos últimos anos, outros times dos seis grandes olhavam para Frank com admiração, com o Chelsea e o Manchester United chegando a entrevistá-lo. Mais cedo ou mais tarde, iríamos descobrir como Frank se sairia em um clube sob os holofotes. Ele realmente vacilou em seu primeiro teste — uma coletiva de imprensa de abertura com uma sala de imprensa lotada em julho.

    “Como disse à equipe no primeiro dia aqui, prometo uma coisa, uma coisa é 100% certa: vamos perder jogos de futebol”, disse Frank, tentando moderar as expectativas. “Não vi nenhum time que não perca jogos de futebol. Há o Arsenal, que não podemos mencionar... Então, cometi meu primeiro erro de novato! Depois, há o Preston [em 1889], e esses são os únicos dois times.”

    Não bastasse Frank ter chegado com um sentimento oposto ao dos sonhadores que o precederam, como Postecoglou e Mauricio Pochettino, ele também cometeu um “erro de principiante”, como ele mesmo confessou, ao elogiar o rival Arsenal. Isso se tornou um tema comum ao longo da temporada e até penetrou na torcida do Gunners, que agora canta que Frank é um “membro prata”, um dos vários níveis de filiação oficial ao Arsenal. Ele é um admirador de longa data de Mikel Arteta, que, ironicamente, enganou muitos clubes de elite fazendo-os pensar que todos os treinadores merecem uma ou duas temporadas para colocar seu “processo” em andamento. Nem precisamos nos aprofundar na questão do “cup-gate”.

    Frank tinha uma aprovação universal no Brentford e a constante boa imprensa do clube significava que ele dificilmente poderia tropeçar como fez como técnico do Spurs. Seja dizendo “quem é Eberechi Eze?” em relação à tentativa fracassada de contratá-lo no verão, antes de ele marcar um hat-trick contra eles pelo Arsenal, tentando fazer parecer que a incapacidade de contratar Antoine Semenyo, que foi para o Manchester City, era um sinal de ambição, ou seu novo truque de dizer que, se o Spurs jogasse como joga quando está perdendo por 2 a 0, ganharia mais jogos, Frank tem sido um pesadelo de relações públicas.

    A desaprovação dos torcedores do Spurs em relação a Frank cresceu rapidamente desde novembro, quando foram derrotados facilmente pelo Arsenal e pelo rival londrino Chelsea. Agora, ele é regularmente vaiado nos jogos fora de casa, enquanto os jogadores recebem aplausos. Quando Frank disse que aqueles que vaiaram o goleiro Guglielmo Vicario após seu erro grave em outra derrota para o Fulham não eram “verdadeiros torcedores do Tottenham”, ficou difícil imaginar um caminho de volta para ele.

    Durante e após a derrota em casa no mês passado para o West Ham, que luta contra o rebaixamento, os torcedores do Tottenham gritaram “você será demitido pela manhã” para o dinamarquês. Nenhum técnico do Spurs jamais foi tão impopular quanto ele. Até mesmo a lenda do Arsenal, George Graham, pelo menos ganhou a Copa da Liga.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-TOTTENHAMAFP

    Sem estilo nem substância

    As principais questões táticas sobre a adequação de Frank ao Tottenham estavam relacionadas ao seu estilo de jogo preferido. Agora, quando o Brentford estava na Championship, eles realmente jogavam com estilo e agressividade, mas isso foi há mais de meia década e essas táticas não eram garantia de sucesso em um nível mais alto, o que talvez seja parte do motivo pelo qual Frank mudou para uma abordagem mais conservadora após a promoção em 2021.

    Seu Brentford sempre teve seu melhor desempenho ao jogar em transição e no contra-ataque, e é por isso que tantas vezes conseguiu derrotar os times de elite da Premier League. Mas o Tottenham nunca pareceu uma ameaça ofensiva consistente sob o comando de Frank, independentemente do adversário ou do plano de jogo.

    A única vantagem que Frank pode ter nesse aspecto é que o Brentford era excelente em recrutar jogadores, trabalhando em um ambiente que permitia que eles se desenvolvessem e prosperassem. O Tottenham, por sua vez, está sob pressão constante e tem feito uma verdadeira bagunça ao tentar reconstruir seu ataque sem Harry Kane e Son Heung-min. Parte do problema é o treinador, parte é o elenco. Lesões de longa duração de Dejan Kulusevski e James Maddison também deixaram Frank sem os dois melhores armadores e criadores da equipe durante toda a temporada.

    Mas os problemas vão além da linha de frente. O Spurs ainda é fácil de ser vencido, apesar de ter se livrado da linha alta de Postecoglou. Eles não conseguem controlar os jogos porque todos os seus meio-campistas, aqueles que chegaram em forma para a temporada, são do tipo box-to-box. Os jogadores não parecem querer correr os riscos que corriam há 12 meses. Enquanto o Brentford tinha táticas claras para atacar a partir de espaços amplos para dentro à medida que avançavam no campo, os jogadores do Tottenham geralmente parecem e agem confusos a qualquer momento.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O problema Romero

    Cristian Romero foi manchete na semana passada por sua crítica direta à diretoria do Tottenham por uma janela de transferências relativamente tranquila em janeiro. Depois de sair no intervalo do empate em 2 a 2 com o Manchester City devido a uma indisposição, o argentino escreveu no Instagram: “Grande esforço de todos os meus companheiros ontem, eles foram incríveis.

    Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo não me sentindo bem, especialmente porque tínhamos apenas 11 jogadores disponíveis — inacreditável, mas verdadeiro e vergonhoso. Continuaremos aparecendo e assumindo a responsabilidade de reverter essa situação, trabalhando duro e permanecendo unidos. Só nos resta agradecer a todos vocês por estarem presentes e por sempre nos apoiarem, os torcedores, @spursofficial.”

    Esta foi a segunda vez em poucas semanas que Romero pareceu criticar a diretoria do Spurs. Após a derrota por 3 a 2 para o Bournemouth, Romero disse nas redes sociais: “Em momentos como este, deveriam ser outras pessoas a se manifestar, mas elas não o fazem — como vem acontecendo há vários anos. Elas só aparecem quando as coisas estão indo bem, para contar algumas mentiras.” A publicação foi posteriormente editada para remover a parte “contar algumas mentiras”.

    Frank tem defendido Romero publicamente por essas transgressões, e era apenas uma questão de tempo até que essa recusa em condenar publicamente a indisciplina do capitão chegasse ao auge. Alguns consideram o cartão vermelho recebido pelo argentino na derrota por 2 a 0 para o Manchester United no sábado como severo, inconsistente com a arbitragem da Premier League nesta temporada e baseado na reputação do zagueiro, mas foi uma falta que merecia a expulsão. O Tottenham agora ficará sem seu capitão por quatro jogos cruciais.

    Os torcedores rapidamente se posicionaram ao lado de Romero em relação às suas críticas à diretoria. Afinal, o Spurs tem um grande problema de responsabilidade e é revigorante ver alguém em uma posição de poder expressar sua opinião dessa forma. Dito isso, o fraco desempenho de Romero ao longo da temporada foi mascarado pelos seis gols que ele marcou, e ele decepcionou a equipe mais uma vez com uma reação impulsiva.

    Ele não tem perfil para ser capitão e, se o clube receber uma oferta decente por ele no próximo verão, deve considerar vendê-lo. Romero simplesmente não vale o incômodo, apesar de sua qualidade, e ele poderia até sair como um mártir com uma última crítica à diretoria.

  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Questões ao nível do conselho de administração

    Venkatesham passou 14 anos no Arsenal, o rival mais odiado do Tottenham, e quando foi anunciado como o novo CEO do Spurs em abril de 2025, houve um choque enorme com essa nomeação para a diretoria de um clube de futebol. Menos de um ano depois, muitos torcedores do Spurs já decidiram que Venkatesham fracassou e nunca deveria ter sido contratado, devido ao seu histórico no Emirates Stadium.

    O infame Levy tornou-se alvo de críticas durante a reta final de seus 24 anos como presidente do Tottenham. Ele supervisionava tudo, talvez até se intrometesse em departamentos onde não tinha direito, mas aceitava e absorvia toda a responsabilidade e críticas que isso acarretava. “Daniel Levy, saia do nosso clube” foi um canto regular de 2023 até sua eventual saída em setembro de 2025, e certamente não demorará muito para que Venkatesham enfrente um tipo semelhante de reação.

    Enquanto isso, o diretor esportivo Lange, nomeado em novembro de 2023, raramente conquistou a simpatia dos torcedores devido ao seu histórico, no mínimo, questionável no mercado. Aqui está a lista completa dos jogadores seniores contratados sob sua supervisão: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher e Souza.

    A missão de Lange tem sido tentar garantir que o Tottenham seja um destino de primeira linha para jovens talentos, mas ele muitas vezes negligenciou as necessidades do time principal. Ele também foi criticado recentemente por afirmar que não queria fazer contratações “apressadas” em janeiro, mesmo com metade do elenco de Frank afastado por lesões de médio a longo prazo e os resultados em queda livre.

    Frank aproveitou a coletiva de imprensa na terça-feira para afirmar que a culpa no Spurs deve ser distribuída igualmente, em vez de recair sobre uma única pessoa, quando foi sugerido que Lange deveria ser colocado sob os holofotes.

    “Acho que, assim como no meu caso, nunca é apenas uma pessoa. Entendo que é o técnico principal que recebe a maior parte da culpa quando as coisas não vão bem e talvez receba um pouco de elogios se as coisas vão bem. Isso faz parte do trabalho, então eu sabia disso”, disse Frank.

    “Na minha opinião, pelo que já vi, não posso falar sobre o que aconteceu antes, é claro que herdei um elenco e alguns jogadores. Mas, da maneira como vejo e da maneira como fazemos agora, fazemos as coisas juntos. Então, na janela de transferências de setembro [verão], foram Fabio [Paratici] como consultor, Johan, Vinai, Daniel e eu. Agora, nesta janela, foram a família Lewis, Vinai, Johan, Fabio e eu. Tem sido assim o tempo todo, então somos nós que fazemos isso.”

  • Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    A “palavra R”

    O Tottenham não é grande demais para cair. Eles não devem se iludir com o contrário. Sua agenda só vai ficar mais difícil quando retomarem a Liga dos Campeões, depois de terem terminado em quarto lugar na fase de grupos e garantido a vantagem de jogar em casa nas oitavas de final, pelo menos.

    No momento em que este artigo foi escrito, o Spurs estava empatado com 29 pontos com o Leeds United. Eles estão três pontos à frente do Nottingham Forest, em 17º lugar, e mais três pontos à frente do West Ham, em 18º. Não é impossível, nesta fase, que o Tottenham seja rebaixado para a Championship, e o fato de ter chegado a este ponto é uma condenação contundente a todos aqueles que tiveram poder sobre um dos clubes mais ricos do mundo.

    Frank foi diplomaticamente típico quando questionado especificamente sobre a possibilidade de rebaixamento na terça-feira: “Não há dúvida de que estamos desesperados para vencer os jogos. Desesperados. Estou focado no Newcastle amanhã. É uma grande oportunidade que temos pela frente contra um bom time. Isso é o mais importante.”

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    A sombra de Pochettino

    Outro obstáculo que surgiu esta semana foi a participação de Pochettino no podcast High Performance, de Jake Humphrey. Nunca foi incomum para o argentino sugerir a ideia de um retorno ao norte de Londres, mas, dada a situação atual do clube, parece um momento mais calculado do que nunca para ele dar uma piscadela para o Spurs.

    Quando questionado por Humphrey sobre qual clube era mais importante para ele e seu assistente de longa data, Jesus Perez, Pochettino respondeu: “É muito simples: o Tottenham. Ainda assim, as pessoas nas ruas, os torcedores do Tottenham, realmente demonstram amor e apreço, e acho que é por isso que é tão especial”.

    Ele acrescentou: “Ganhar a Liga Europa, que a equipe ganhou, é bom, mas não é suficiente. Não é suficiente disputar a Carabao Cup, a FA Cup, a Liga Europa ou a Conference League. É um clube que deve ser, ou precisa ser, porque os torcedores esperam estar na Liga dos Campeões, lutar pela Liga dos Campeões, tentar acreditar que você pode ganhar a Liga dos Campeões e também lutar pela Premier League e acreditar que você pode ganhar a Premier League.”

    Uma parte significativa da torcida do Tottenham gostaria de ver Pochettino de volta, e mesmo aqueles que antes resistiam à ideia agora estão mais receptivos, dada a situação atual. O GOAL entende que o argentino quer voltar, mas só depois de sua campanha na Copa do Mundo como técnico dos Estados Unidos.

    Quando Levy e a ENIC assumiram o controle do Spurs em 2001, eles fizeram uma mudança na gestão que foi bem recebida pelos torcedores, trocando a lenda do Arsenal, Graham, por um dos maiores jogadores de todos os tempos do Tottenham, Glenn Hoddle. Se o novo regime quiser pelo menos trazer a harmonia de volta ao clube, então Pochettino, longe de estar acabado no nível mais alto, traria uma melhora imediata. A principal questão nesse sentido pode ser se ele veria o cargo de forma favorável caso o clube estivesse na Championship.

    Independentemente disso, é extremamente improvável que Frank venha a ser o técnico de que o Tottenham precisa. O Spurs não pode continuar apostando em um projeto de longo prazo se os sinais de curto prazo são historicamente desanimadores. Mesmo a contratação de um técnico interino, talvez o novo assistente técnico John Heitinga, poderia ajudar a equipe a melhorar seu desempenho e seus resultados.

    Frank não é o único problema do Tottenham. Ele pode nem ser o maior dos problemas. Mas ele é aquele que pode ser substituído mais facilmente em busca de uma solução. Não se trata de lutar por uma posição no meio da tabela, mas sim de uma questão de vida ou morte quando se trata da sobrevivência na Premier League. Não é alarmismo dizer isso.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

