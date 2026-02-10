Thomas Frank - acabou! O Tottenham enfrenta o rebaixamento sob o comando do técnico dinamarquês e precisa fazer mudanças radicais em todo o clube antes que seja tarde demais.

Frank, em Brentford, tinha uma reputação que agora nos parece paradoxal e ambígua. Era extremamente popular entre os adeptos dos Bees e procurava estabelecer uma ligação pessoal com eles, bem como com os seus jogadores, mas era ainda mais conhecido pela forma como ele e o clube utilizavam os dados para tomar as suas decisões. Em geral, Frank pregava uma política de nunca estar muito alto nem muito baixo, melhor aplicada por sua crença de que ele e seu time deveriam sentir a emoção de um determinado resultado por no máximo 24 horas.

Nos últimos anos, outros times dos seis grandes olhavam para Frank com admiração, com o Chelsea e o Manchester United chegando a entrevistá-lo. Mais cedo ou mais tarde, iríamos descobrir como Frank se sairia em um clube sob os holofotes. Ele realmente vacilou em seu primeiro teste — uma coletiva de imprensa de abertura com uma sala de imprensa lotada em julho.

“Como disse à equipe no primeiro dia aqui, prometo uma coisa, uma coisa é 100% certa: vamos perder jogos de futebol”, disse Frank, tentando moderar as expectativas. “Não vi nenhum time que não perca jogos de futebol. Há o Arsenal, que não podemos mencionar... Então, cometi meu primeiro erro de novato! Depois, há o Preston [em 1889], e esses são os únicos dois times.”

Não bastasse Frank ter chegado com um sentimento oposto ao dos sonhadores que o precederam, como Postecoglou e Mauricio Pochettino, ele também cometeu um “erro de principiante”, como ele mesmo confessou, ao elogiar o rival Arsenal. Isso se tornou um tema comum ao longo da temporada e até penetrou na torcida do Gunners, que agora canta que Frank é um “membro prata”, um dos vários níveis de filiação oficial ao Arsenal. Ele é um admirador de longa data de Mikel Arteta, que, ironicamente, enganou muitos clubes de elite fazendo-os pensar que todos os treinadores merecem uma ou duas temporadas para colocar seu “processo” em andamento. Nem precisamos nos aprofundar na questão do “cup-gate”.

Frank tinha uma aprovação universal no Brentford e a constante boa imprensa do clube significava que ele dificilmente poderia tropeçar como fez como técnico do Spurs. Seja dizendo “quem é Eberechi Eze?” em relação à tentativa fracassada de contratá-lo no verão, antes de ele marcar um hat-trick contra eles pelo Arsenal, tentando fazer parecer que a incapacidade de contratar Antoine Semenyo, que foi para o Manchester City, era um sinal de ambição, ou seu novo truque de dizer que, se o Spurs jogasse como joga quando está perdendo por 2 a 0, ganharia mais jogos, Frank tem sido um pesadelo de relações públicas.

A desaprovação dos torcedores do Spurs em relação a Frank cresceu rapidamente desde novembro, quando foram derrotados facilmente pelo Arsenal e pelo rival londrino Chelsea. Agora, ele é regularmente vaiado nos jogos fora de casa, enquanto os jogadores recebem aplausos. Quando Frank disse que aqueles que vaiaram o goleiro Guglielmo Vicario após seu erro grave em outra derrota para o Fulham não eram “verdadeiros torcedores do Tottenham”, ficou difícil imaginar um caminho de volta para ele.

Durante e após a derrota em casa no mês passado para o West Ham, que luta contra o rebaixamento, os torcedores do Tottenham gritaram “você será demitido pela manhã” para o dinamarquês. Nenhum técnico do Spurs jamais foi tão impopular quanto ele. Até mesmo a lenda do Arsenal, George Graham, pelo menos ganhou a Copa da Liga.