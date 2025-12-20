+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thiago Silva Fluminense 2025Getty
Joaquim Lira Viana

Thiago Silva é oficializado como nova contratação do Porto

Aos 41 anos de idade, zagueiro brasileiro assina contrato de seis meses com os portugueses e voltará a jogar no time que deu sua primeira oportunidade na Europa

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil de 2025 para o Vasco, Fluminense e Thiago Silva decidiram rescindir o contrato do zagueiro veterano, que estava jogando na equipe desde 2024, em sua segunda passagem pelo clube.

Agora, em parceria com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Porto anunciou oficialmente nas redes sociais a transferência de Thiago Silva. A equipe portuguesa acertou a contratação do atleta até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.

Antes do anúncio, Thiago Silva vinha sendo vinculado a uma possível volta ao Chelsea ou ao Milan. No entanto, foi o Porto quem garantiu a volta do veterano, que jogou nos Dragões em 2004, aos 20 anos, mas atuou apenas pelo time B, em 14 partidas.

  • O anúncio

    Nas redes sociais, o vídeo de anúncio da mais nova contratação do Porto é iniciado com Fabrizio Romano, o renomado jornalista e insider italiano, revelando que Thiago Silva é "o presente de natal para os Portistas" e a nova contratação da equipe.

    Em seguida, é mostrado um depoimento de Thiago Silva, que fala: "Olá, nação Portista! Estou aqui para anunciar o meu retorno aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado com essa oportunidade. Estou muito motivado e espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao nosso presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso 'mister' Francesco Farioli, também. E dizer o quanto ansioso eu estou por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com o apoio de vocês e espero vocês no [Estádio do] Dragão."

  • Fluminsense v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A carreira de Thiago Silva no Fluminense

    Thiago Silva jogou na base do Fluminense, mas não chegou a se profissionalizar com o clube. Após passagens por RS Futebol, Juventude, Porto e jogando no Dinamo Moscow, ele voltou à equipe carioca em 2006 por empréstimo e, um ano depois, foi comprado pelo clube. O zagueiro foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e permaneceu na equipe até 2009, quando foi vendido ao Milan. 

    Após uma longeva e bem sucedida carreira em grandes times da Europa, que durou quase 16 anos, ele voltou ao Brasil em maio de 2024 e ajudou a salvar o Fluminense do rebaixamento no Brasileirão — mesmo recebendo propostas de clubes na Inglaterra e Itália, se mantendo fiel ao desejo de representar a camisa tricolor mais uma vez. 

    Já em 2025, ele foi essencial na campanha histórica do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, quando a equipe chegou nas semifinais, perdendo apenas para o Chelsea, ex-time de Silva. O veterano também foi importante na campanha do campeonato brasileiro, na qual o Fluminense conseguiu se classificar diretamente para a Libertadores de 2026, e também na Copa do Brasil, onde a equipe parou nas semifinais.

    Ao todo, ele disputou 212 jogos e marcou 19 gols pelo Tricolor das Laranjeiras, levando em conta as duas passagens. Em 2025, ele atuou em 46 jogos contando com todas as competições, além de marcar quatro gols e dar duas assistências.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-ESTRELA-PORTOAFP

    O que vem por aí?

    Thiago Silva chega em um Porto que é, atualmente, o primeiro colocado da Liga Portugal, invicto, com 13 vitórias e um empate em 14 jogos. A equipe também disputa a Europa League, ocupando a 8º colocado da fase de liga, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos. 

    O zagueiro veterano já afirmou o desejo de disputar sua última Copa do Mundo na carreira em 2026, embora não tenha aparecido nas últimas convocações do treinador Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

