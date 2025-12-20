Thiago Silva é oficializado como nova contratação do Porto

Após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil de 2025 para o Vasco, Fluminense e Thiago Silva decidiram rescindir o contrato do zagueiro veterano, que estava jogando na equipe desde 2024, em sua segunda passagem pelo clube.
Agora, em parceria com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Porto anunciou oficialmente nas redes sociais a transferência de Thiago Silva. A equipe portuguesa acertou a contratação do atleta até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.
Antes do anúncio, Thiago Silva vinha sendo vinculado a uma possível volta ao Chelsea ou ao Milan. No entanto, foi o Porto quem garantiu a volta do veterano, que jogou nos Dragões em 2004, aos 20 anos, mas atuou apenas pelo time B, em 14 partidas.
