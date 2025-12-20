Thiago Silva é oficializado como nova contratação do Porto

Thiago Silva jogou na base do Fluminense, mas não chegou a se profissionalizar com o clube. Após passagens por RS Futebol, Juventude, Porto e jogando no Dinamo Moscow, ele voltou à equipe carioca em 2006 por empréstimo e, um ano depois, foi comprado pelo clube. O zagueiro foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e permaneceu na equipe até 2009, quando foi vendido ao Milan.

Após uma longeva e bem sucedida carreira em grandes times da Europa, que durou quase 16 anos, ele voltou ao Brasil em maio de 2024 e ajudou a salvar o Fluminense do rebaixamento no Brasileirão — mesmo recebendo propostas de clubes na Inglaterra e Itália, se mantendo fiel ao desejo de representar a camisa tricolor mais uma vez.

Já em 2025, ele foi essencial na campanha histórica do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, quando a equipe chegou nas semifinais, perdendo apenas para o Chelsea, ex-time de Silva. O veterano também foi importante na campanha do campeonato brasileiro, na qual o Fluminense conseguiu se classificar diretamente para a Libertadores de 2026, e também na Copa do Brasil, onde a equipe parou nas semifinais.

Ao todo, ele disputou 212 jogos e marcou 19 gols pelo Tricolor das Laranjeiras, levando em conta as duas passagens. Em 2025, ele atuou em 46 jogos contando com todas as competições, além de marcar quatro gols e dar duas assistências.