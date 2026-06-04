Textor ameaça "queimar" negociação e critica Danilo por desejo de deixar o Botafogo

Mesmo afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, John Textor voltou a ser protagonista nos bastidores alvinegros. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3), no Rio de Janeiro, o empresário norte-americano fez duras críticas ao volante Danilo e deixou claro que não aprova a postura do jogador, que deseja deixar o clube após a Copa do Mundo.
Contratação mais cara da história do Botafogo, por 22 milhões de euros junto ao Nottingham Forest em julho de 2025, Danilo é visto internamente como o principal ativo do elenco para uma futura venda. Convocado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira, o volante se valorizou ainda mais no mercado e desperta interesse de clubes do Brasil e da Europa.
A relação, porém, ficou desgastada após o jogador pedir para não atuar contra o Corinthians, em maio, pouco antes da divulgação da lista de convocados para o Mundial. O episódio foi mal recebido nos bastidores e ajudou a aumentar a tensão entre as partes.