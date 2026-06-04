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Danilo Botafogo John TextorGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Textor ameaça "queimar" negociação e critica Danilo por desejo de deixar o Botafogo

Mercado da bola
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Ex-comandante da SAF critica postura do volante, admite que barraria o atleta e promete jogo duro em qualquer negociação

Mesmo afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, John Textor voltou a ser protagonista nos bastidores alvinegros. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3), no Rio de Janeiro, o empresário norte-americano fez duras críticas ao volante Danilo e deixou claro que não aprova a postura do jogador, que deseja deixar o clube após a Copa do Mundo.

Contratação mais cara da história do Botafogo, por 22 milhões de euros junto ao Nottingham Forest em julho de 2025, Danilo é visto internamente como o principal ativo do elenco para uma futura venda. Convocado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira, o volante se valorizou ainda mais no mercado e desperta interesse de clubes do Brasil e da Europa.

A relação, porém, ficou desgastada após o jogador pedir para não atuar contra o Corinthians, em maio, pouco antes da divulgação da lista de convocados para o Mundial. O episódio foi mal recebido nos bastidores e ajudou a aumentar a tensão entre as partes.

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  • Danilo Botafogo John TextorGetty Images

    Textor dispara contra Danilo

    Ao comentar a situação, Textor afirmou que o Botafogo apostou no volante em um momento delicado da carreira e cobrou reciprocidade do atleta.

    "Pagamos muito dinheiro por ele. Contratamos quando poucos fariam isso, ajudamos em sua recuperação e agora ele está na seleção brasileira. Você não pode simplesmente pedir para sair porque quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Precisa honrar seus compromissos e respeitar o clube que acreditou em você", afirmou.

    O empresário foi além e disse que, se ainda tivesse controle da SAF, adotaria uma postura rígida diante da situação.

    "Se um jogador diz que quer sair para outro clube, você o coloca no banco e não deixa jogar até aparecer uma proposta que seja boa para o clube. Os atletas precisam entender que os interesses da instituição vêm primeiro. Danilo nunca deveria ter pedido para não jogar. Se eu estivesse no comando, isso não aconteceria."

    As declarações mais fortes vieram quando Textor falou sobre uma eventual negociação do volante. O norte-americano garantiu que não cederia à pressão de mercado e chegou a afirmar que colocaria os interesses do clube acima da carreira de qualquer atleta.

    "Ele tem contrato. Eu não preciso vendê-lo. Eu posso acabar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor jogador do mundo para salvar o Botafogo", disparou.

    Na sequência, voltou a mencionar o interesse do Palmeiras e criticou a possibilidade de uma transferência por valores abaixo do esperado.

    "O que vai acontecer agora? Talvez ele termine no Palmeiras se eles quiserem. Alguém pode aceitar 25 milhões de euros. Eu queimaria esse dinheiro para proteger o meu clube."

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  • Danilo Nottingham ForestGetty Images

    Negócio com o Forest

    Textor também revelou detalhes de uma negociação que quase levou Danilo de volta ao Nottingham Forest no início do ano.

    Segundo ele, a operação envolveria também o argentino Álvaro Montoro e renderia cerca de 34 milhões de euros ao Botafogo, mas foi barrada pelo clube associativo em meio à disputa pelo controle da SAF.

    O empresário afirmou que o acordo previa a transferência dos direitos econômicos dos atletas para o Forest, com permanência temporária dos jogadores no Botafogo até o fim da temporada. Na visão dele, o mercado ainda tinha dúvidas sobre Danilo por causa do histórico recente de lesões, o que justificaria a estratégia adotada.

  • Danilo PalmeirasGetty Images

    Palmeiras segue atento

    Enquanto a novela segue nos bastidores, o Palmeiras continua monitorando a situação do volante. O clube paulista vê Danilo como uma das prioridades para a próxima janela e aguarda o desenrolar da Copa do Mundo antes de avançar.

    Internamente, há o entendimento de que o jogador ainda prioriza um retorno à Europa, mas também existe a percepção de que ele não aceitará qualquer projeto apenas para voltar ao continente.

    O Verdão está disposto a investir cifras próximas das utilizadas nas contratações de Vitor Roque e Jhon Arias, na casa dos 25 milhões de euros. No entanto, dificilmente alcançará os 40 milhões de euros que o Botafogo sonha receber.

    Por enquanto, a tendência é que qualquer definição fique para depois do Mundial. Mas uma coisa já parece certa: a saída de Danilo, quando acontecer, promete ser uma das negociações mais turbulentas do mercado brasileiro.