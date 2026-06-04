Textor ameaça "queimar" negociação e critica Danilo por desejo de deixar o Botafogo

Ao comentar a situação, Textor afirmou que o Botafogo apostou no volante em um momento delicado da carreira e cobrou reciprocidade do atleta.

"Pagamos muito dinheiro por ele. Contratamos quando poucos fariam isso, ajudamos em sua recuperação e agora ele está na seleção brasileira. Você não pode simplesmente pedir para sair porque quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Precisa honrar seus compromissos e respeitar o clube que acreditou em você", afirmou.

O empresário foi além e disse que, se ainda tivesse controle da SAF, adotaria uma postura rígida diante da situação.

"Se um jogador diz que quer sair para outro clube, você o coloca no banco e não deixa jogar até aparecer uma proposta que seja boa para o clube. Os atletas precisam entender que os interesses da instituição vêm primeiro. Danilo nunca deveria ter pedido para não jogar. Se eu estivesse no comando, isso não aconteceria."

As declarações mais fortes vieram quando Textor falou sobre uma eventual negociação do volante. O norte-americano garantiu que não cederia à pressão de mercado e chegou a afirmar que colocaria os interesses do clube acima da carreira de qualquer atleta.

"Ele tem contrato. Eu não preciso vendê-lo. Eu posso acabar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor jogador do mundo para salvar o Botafogo", disparou.

Na sequência, voltou a mencionar o interesse do Palmeiras e criticou a possibilidade de uma transferência por valores abaixo do esperado.

"O que vai acontecer agora? Talvez ele termine no Palmeiras se eles quiserem. Alguém pode aceitar 25 milhões de euros. Eu queimaria esse dinheiro para proteger o meu clube."