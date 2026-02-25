Terceira força? Como Luis Zubeldía transformou o Fluminense em começo espetacular de 2026

Com o futebol apresentado neste início de 2026, o Fluminense começa a receber o rótulo de "Terceira Força", atrás de Flamengo e Palmeiras. Invicto na temporada desde o retorno das principais peças do elenco principal, o time carioca vive um momento que vai além dos resultados. Há padrão, confiança e um futebol vistoso que empolga especialistas e torcedores.
O bom momento não é coincidência. É reflexo de um trabalho iniciado em setembro de 2025, quando Luis Zubeldía assumiu o comando e começou a implementar uma nova organização coletiva. O argentino, que evita centralizar os holofotes e faz questão de dividir méritos com o grupo, colhe agora os frutos de um processo sustentado por metodologia, intensidade nos treinos e clareza tática.
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, por exemplo, o treinador destacou a capacidade do time de "criar a complexidade do jogo". Por trás da frase, está um conceito: jogadores preparados para interpretar espaços, alternar comportamentos e manter a identidade com e sem bola.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢