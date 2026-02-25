Terceira força? Como Luis Zubeldía transformou o Fluminense em começo espetacular de 2026

A principal transformação está na organização. O Fluminense de 2026 é um time que sabe exatamente o que fazer em cada fase do jogo. A comissão técnica estruturou funções, encurtou distâncias entre os setores e deu liberdade ofensiva a partir de uma base sólida.

Todos entram em campo conscientes das responsabilidades individuais e coletivas. A preparação específica para cada adversário também se tornou marca registrada. Internamente, há elogios ao embasamento tático da comissão e à forma como Zubeldía conduz as atividades, sendo participativo, didático e exigente.

Essa base organizacional abriu espaço para evoluções individuais claras.

Um dos maiores símbolos é Martinelli. O volante, que já vinha fazendo um bom ano em 2025, deu um salto sob o comando do argentino. Evoluiu defensivamente, passou a atacar melhor os espaços e se consolidou como referência técnica e até liderança do elenco.

No ataque, John Kennedy vive momento semelhante. Depois de um fim de 2025 em baixa, ganhou confiança, virou titular absoluto e alcançou a maior sequência como centroavante desde que subiu ao profissional: seis jogos consecutivos como referência. A última vez que havia iniciado seis partidas seguidas foi em 2023, mas atuando ao lado de Cano.

Entre os mais jovens, o uruguaio Bernal começa a colher frutos de um trabalho que não aparecia em 2025. Com boas atuações neste início de ano, pressiona por espaço no time titular.

E não são apenas os garotos. O experiente lateral-esquerdo Renê, aos 33 anos, recuperou confiança e regularidade.