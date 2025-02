Qual é a premiação da Copa do Brasil 2025? Quanto o campeão ganha?

CBF reajusta valores da competição, e o campeão pode embolsar até R$ 101 milhões; veja premiação fase a fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores da premiação da Copa do Brasil 2025. Com 92 times na disputa, muitos garantem boas cifras ao longo da competição, mas apenas um alcançará a maior premiação. Com reajustes baseados na inflação - trazidos primeiramenete pelo GE - os clubes receberão valores progressivos a cada fase, e o grande campeão pode faturar mais de R$ 101 milhões — a maior premiação da história do torneio.

Confira abaixo a divisão dos valores em cada etapa.