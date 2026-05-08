"Tem um cara que só sabe mentir": Raphinha, estrela do Barcelona, responde com veemência

"Desde que cheguei a Barcelona, há especulações sobre minha saída do clube desde o primeiro dia", disse Raphinha, dirigindo-se com palavras claras à imprensa espanhola: "Tem um cara que simplesmente mente." O jogador de 29 anos não revelou quem seria esse "cara". No entanto, está claro a que reportagem ele se referia ao se indignar tanto.

O jornal Sport, com sede em Barcelona, havia noticiado no início de maio que Raphinha estaria com “dúvidas existenciais”, as quais ele teria descoberto nas últimas semanas durante uma “fase de autorreflexão”. Segundo a reportagem, ele teria até mesmo informado os catalães sobre isso e deixado em aberto a possibilidade de permanecer no clube. No entanto, segundo o atacante, isso nunca aconteceu.