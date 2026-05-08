Em entrevista à ESPN, o brasileiro desmentiu as especulações de que teria dúvidas sobre seu futuro no Barça.
Traduzido por
"Tem um cara que só sabe mentir": Raphinha, estrela do Barcelona, responde com veemência
"Desde que cheguei a Barcelona, há especulações sobre minha saída do clube desde o primeiro dia", disse Raphinha, dirigindo-se com palavras claras à imprensa espanhola: "Tem um cara que simplesmente mente." O jogador de 29 anos não revelou quem seria esse "cara". No entanto, está claro a que reportagem ele se referia ao se indignar tanto.
O jornal Sport, com sede em Barcelona, havia noticiado no início de maio que Raphinha estaria com “dúvidas existenciais”, as quais ele teria descoberto nas últimas semanas durante uma “fase de autorreflexão”. Segundo a reportagem, ele teria até mesmo informado os catalães sobre isso e deixado em aberto a possibilidade de permanecer no clube. No entanto, segundo o atacante, isso nunca aconteceu.
- Getty Images Sport
Raphinha: retorno contra o Real Madrid no Clássico?
O contrato de Raphinha vai até 2028, portanto, ainda não há necessidade urgente de discutir uma renovação. O jogador da seleção brasileira também vem se destacando nesta temporada com boas atuações. Apesar de ter sido prejudicado por lesões em várias ocasiões, Raphinha marcou 19 gols e deu oito assistências em 31 partidas oficiais.
Nas últimas semanas, Raphinha ficou fora de ação devido a uma lesão na coxa, antes de voltar ao elenco pela primeira vez desde o final de março na vitória por 2 a 1 contra o CA Osasuna. Raphinha poderia comemorar seu retorno justamente no Clássico contra o Real Madrid no domingo, quando o Barça poderá garantir o título do campeonato de vez.
Raphinha: Dados de desempenho e estatísticas no FC Barcelona
Jogos 175 Gols 73 Assistências 59