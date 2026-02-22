Tem regra de "gol qualificado" nas semifinais do Campeonato Carioca de 2026?

O Campeonato Carioca de 2026 chegou à sua reta decisiva com um formato bem diferente em relação às últimas temporadas. Por conta das mudanças no calendário do futebol brasileiro, a competição foi encurtada e passou a ter 12 clubes divididos em dois grupos com seis equipes, que se enfrentaram em turno único contra os times da outra chave na disputa da Taça Guanabara. Ao fim dessa primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançaram ao mata-mata, enquanto os dois últimos foram direcionados ao quadrangular do rebaixamento.

A partir daí, o estadual entrou em sistema eliminatório: as quartas de final foram disputadas em jogo único, com mando de campo para quem teve melhor campanha na fase de grupos. O chaveamento também foi previamente definido, colocando os clubes do mesmo grupo frente a frente novamente nas semifinais, agora em confrontos de ida e volta.

Com a disputa das quartas encerrada, Madureira, Vasco da Gama, Flamengo e Fluminense garantiram vaga nas semifinais do Cariocão. Os classificados seguem na briga pelo título estadual, enquanto Boavista, Volta Redonda, Botafogo e Bangu, eliminados nas quartas, passaram a disputar a Taça Rio, torneio paralelo dentro da competição.