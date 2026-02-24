Tem regra de gol qualificado nos jogos da pré-Libertadores? Como funciona a regra nos jogos de ida e volta?

A fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores de 2026 já começou a movimentar o calendário do futebol sul-americano, reunindo equipes que buscam uma vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Diferentemente dos clubes que entram diretamente na etapa principal, Bahia e Botafogo precisam disputar fases eliminatórias para seguir vivos na competição.

Ao todo, a pré-Libertadores é disputada em três fases de mata-mata, realizadas entre fevereiro e março. Os representantes brasileiros entram apenas na segunda fase preliminar e, para garantir presença na fase de grupos, precisam avançar em dois duelos eliminatórios contra adversários de outros países da América do Sul.

Assim como nas demais etapas da competição, os confrontos são definidos em jogos de ida e volta, com o mando de campo determinado pelo ranking da Conmebol. As partidas da segunda fase estão marcadas para os dias 18 e 25 de fevereiro, enquanto a terceira e última etapa preliminar será disputada nas semanas de 4 e 11 de março.