Tem regra de gol qualificado nos jogos da pré-Libertadores? Como funciona a regra nos jogos de ida e volta?

Entenda como funcionam os critérios de desempate nas fases preliminares do torneio

A fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores de 2026 já começou a movimentar o calendário do futebol sul-americano, reunindo equipes que buscam uma vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Diferentemente dos clubes que entram diretamente na etapa principal, Bahia e Botafogo precisam disputar fases eliminatórias para seguir vivos na competição.

Ao todo, a pré-Libertadores é disputada em três fases de mata-mata, realizadas entre fevereiro e março. Os representantes brasileiros entram apenas na segunda fase preliminar e, para garantir presença na fase de grupos, precisam avançar em dois duelos eliminatórios contra adversários de outros países da América do Sul. 

Assim como nas demais etapas da competição, os confrontos são definidos em jogos de ida e volta, com o mando de campo determinado pelo ranking da Conmebol. As partidas da segunda fase estão marcadas para os dias 18 e 25 de fevereiro, enquanto a terceira e última etapa preliminar será disputada nas semanas de 4 e 11 de março.

    Tem "gol qualificado" na pré-Libertadores?

    Assim como já acontece desde 2022 em todas as competições organizadas pela Conmebol, a pré-Libertadores não conta com a regra do gol qualificado como critério de desempate nos confrontos de mata-mata. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, sem a necessidade de prorrogação e sem vantagem para gols marcados fora de casa. 

    Bahia e Botafogo buscam vitórias em casa para seguirem vivos na Libertadores 2026

    O Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo O'Higgins no jogo de ida a segunda fase preliminar, disputado no Estádio El Teniente, em Rancagua. Com o resultado, o Tricolor precisa de dois gols de diferença para avançar diretamente à terceira fase, enquanto uma vitória por um gol de diferença levará a decisão aos pênaltis. O jogo está marcado para esta quinta-feira, 25 de fevereiro, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

    O Botafogo também foi superado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí fora de casa, com a partida sendo jogada na altitude do Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí. A equipe carioca decide a vaga no confronto de volta também no dia 25 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, precisando igualmente vencer por dois gols de diferença afim de evitar as penalidades máximas.

