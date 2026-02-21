Tem prorrogação nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026?

A fase dos pontos corridos do Paulistão de 2026 terminou. Agora, o que restam são os confrontos decisivos das quartas de final. Entre times que chegam como favoritos e outros como surpresas, a primeira fase dos confrontos eliminatórios promete muita emoção.

Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa asseguraram, respectivamente, as quatro primeiras colocações. Já Corinthians, São Paulo, Capivariano e Santos fecharam o top 8. Os adversários nas quartas de finais serão baseados nas suas classificações na fase inicial, com o primeiro colocado enfrentando o oitavo, o segundo enfrentando o sétimo e assim por diante.

Na parte de baixo da tabela, Velo Clube e Ponte Preta foram rebaixados para a Série A2 de 2027. O Velo teve a queda confirmada após ser goleado por 6 a 0 pelo Santos na última rodada, enquanto a Ponte, superada pelo São Paulo por 2 a 1, já chegou à rodada final sem chances de permanência.

As quartas de final e semifinais serão jogadas em jogo único, enquanto a final terá ida e volta.