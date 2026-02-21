Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Paulista 2026Ronaldo Barreto/Ag.Paulistão
Joaquim Lira Viana

Tem prorrogação nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026?

Entenda o regulamento da primeira fase do mata-mata caso o tempo regulamentar acabe em empate

A fase dos pontos corridos do Paulistão de 2026 terminou. Agora, o que restam são os confrontos decisivos das quartas de final. Entre times que chegam como favoritos e outros como surpresas, a primeira fase dos confrontos eliminatórios promete muita emoção. 

Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa asseguraram, respectivamente, as quatro primeiras colocações. Já Corinthians, São Paulo, Capivariano e Santos fecharam o top 8. Os adversários nas quartas de finais serão baseados nas suas classificações na fase inicial, com o primeiro colocado enfrentando o oitavo, o segundo enfrentando o sétimo e assim por diante. 

Na parte de baixo da tabela, Velo Clube e Ponte Preta foram rebaixados para a Série A2 de 2027. O Velo teve a queda confirmada após ser goleado por 6 a 0 pelo Santos na última rodada, enquanto a Ponte, superada pelo São Paulo por 2 a 1, já chegou à rodada final sem chances de permanência.

As quartas de final e semifinais serão jogadas em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Campeonato Paulista 2026Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

    Tem prorrogação nas quartas, semis e finais?

    Em caso de empate no tempo normal das quartas de final, a decisão será diretamente nos pênaltis, sem prorrogação. O mesmo vale para a semifinais e final do torneio. 

    Na decisão, jogada em duas partidas, o time com a melhor campanha na fase de pontos corridos poderá realizar o segundo jogo como mandante. Caso as duas partidas acabem em empate no tempo regulamentar, o título será decidido na disputa de pênaltis.


    Assista ao Paulistão 2026 na HBO MaxAssine já!

    • Publicidade
  • Robson, pelo Novorizontino, no Campeonato Paulista 2026Reprodução/Novorizontino

    As partidas das quartas de final do Paulistão 2026

    • Bragantino (3º) x São Paulo (6º) - 21 de fevereiro, 18h30 (horário de Brasília)
    • Palmeiras (2º) x Capivariano (7º) - 21 de fevereiro, 20h30 (horário de Brasília)
    • Novorizontino (1º) x Santos (8º) - 22 de fevereiro, 16h (horário de Brasília)
    • Portuguesa (4º) x Corinthians (5º) - 22 de fevereiro, 20h30 (horário de Brasília)
0