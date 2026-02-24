Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
LibertadoresReprodução
Joaquim Lira Viana

Tem prorrogação nos jogos da pré-Libertadores?

Saiba como funciona o desempate nos confrontos eliminatórios da fase preliminar

A fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores 2026 reúne clubes que tentam garantir uma vaga na fase de grupos do principal torneio do continente. Entre os brasileiros, Bahia e Botafogo iniciaram suas caminhadas já na segunda fase, etapa que antecede a entrada definitiva na competição e que é disputada em formato eliminatório.

Assim como acontece tradicionalmente na pré-Libertadores, os confrontos são realizados em partidas de ida e volta, com os clubes se enfrentando dentro e fora de casa. Para avançar até a fase de grupos, é necessário superar dois mata-matas consecutivos, o que aumenta ainda mais a importância de cada detalhe nas decisões.

Com os jogos de ida já realizados, as equipes brasileiras chegam pressionadas para os duelos decisivos após resultados adversos fora de casa. O Bahia foi superado no Chile, enquanto o Botafogo acabou derrotado na altitude boliviana, deixando a definição das vagas totalmente em aberto para as partidas de volta no Brasil.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Tem prorrogação nos jogos da pré-Libertadores?

    Os confrontos da pré-Libertadores não contam com prorrogação em caso de empate no placar agregado após os dois jogos. Se as equipes terminarem os 180 minutos com igualdade no resultado total, a decisão da vaga acontece diretamente nas cobranças de pênaltis, sem a realização de tempo extra.

    Assista à Libertadores no Disney+!Assine já!

    • Publicidade

  • Detalhes das partidas de volta de Bahia e Botafogo

    No jogo de ida da segunda fase preliminar, o Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo O'Higgins no Estádio El Teniente, em Rancagua, e agora precisa vencer por dois gols de diferença afim de evitar as penalidades máximas. A partida de volta está marcada para esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão do Paramount+.

    O Botafogo também foi superado por 1 a 0 fora de casa pelo Nacional Potosí, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, e vive o mesmo dilema do Bahia no critério de gols: se vencer por dois ou mais gols de diferença, avança direto; se vencer por apenas um gol, a equipe que avançará para a próxima fase será decidida nas cobranças de pênalti. O Glorioso jogará a partida de volta no dia 25 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo de GE TV, ESPN e Disney+.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!

Copa Libertadores
Bahia crest
Bahia
BAH
O'Higgins crest
O'Higgins
OHI
Copa Libertadores
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Nacional Potosí crest
Nacional Potosí
NAP
0