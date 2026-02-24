Tem prorrogação nos jogos da pré-Libertadores?

A fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores 2026 reúne clubes que tentam garantir uma vaga na fase de grupos do principal torneio do continente. Entre os brasileiros, Bahia e Botafogo iniciaram suas caminhadas já na segunda fase, etapa que antecede a entrada definitiva na competição e que é disputada em formato eliminatório.

Assim como acontece tradicionalmente na pré-Libertadores, os confrontos são realizados em partidas de ida e volta, com os clubes se enfrentando dentro e fora de casa. Para avançar até a fase de grupos, é necessário superar dois mata-matas consecutivos, o que aumenta ainda mais a importância de cada detalhe nas decisões.

Com os jogos de ida já realizados, as equipes brasileiras chegam pressionadas para os duelos decisivos após resultados adversos fora de casa. O Bahia foi superado no Chile, enquanto o Botafogo acabou derrotado na altitude boliviana, deixando a definição das vagas totalmente em aberto para as partidas de volta no Brasil.