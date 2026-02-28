Técnico do Vasco contra o Fluminense pela semifinal do Carioca 2026 é definido

O Vasco já sabe quem estará à beira do campo no clássico decisivo contra o Fluminense, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Sem conseguir acertar a contratação de um novo treinador a tempo, o clube será comandado pelo auxiliar permanente Bruno Lazaroni neste domingo (1).
A ideia inicial da diretoria era anunciar o substituto de Fernando Diniz ainda nesta semana, garantindo que o novo profissional tivesse ao menos alguns dias de trabalho antes do confronto decisivo. O planejamento, porém, não se concretizou.
Mesmo que um acordo seja fechado neste sábado, não haveria tempo hábil para treinamentos e ajustes iniciais. Assim, Lazaroni volta a assumir a equipe, como já ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Santos, na última quinta-feira (26).
