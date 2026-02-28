Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruno LazaroniMatheus Lima/Vasco
Gabriel Marin

Técnico do Vasco contra o Fluminense pela semifinal do Carioca 2026 é definido

Interino comandará o time no clássico decisivo após diretoria não conseguir fechar com substituto de Fernando Diniz a tempo

O Vasco já sabe quem estará à beira do campo no clássico decisivo contra o Fluminense, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Sem conseguir acertar a contratação de um novo treinador a tempo, o clube será comandado pelo auxiliar permanente Bruno Lazaroni neste domingo (1).

A ideia inicial da diretoria era anunciar o substituto de Fernando Diniz ainda nesta semana, garantindo que o novo profissional tivesse ao menos alguns dias de trabalho antes do confronto decisivo. O planejamento, porém, não se concretizou.

Mesmo que um acordo seja fechado neste sábado, não haveria tempo hábil para treinamentos e ajustes iniciais. Assim, Lazaroni volta a assumir a equipe, como já ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Santos, na última quinta-feira (26).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Vasco da Gama Unveils Philippe Coutinho As New PlayerGetty Images Sport

    Pressa com cautela nos bastidores

    Internamente, a diretoria reconhece a urgência em definir o novo comandante, mas evita agir por impulso. A avaliação é de que a escolha precisa ser estratégica, pensando não apenas na reta final do estadual, mas também no restante da temporada.

    A demora de quase uma semana tem explicação: o Vasco mira alto no mercado. O principal alvo é o técnico português Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já! 

    Após contatos iniciais, o treinador sinalizou que pretende permanecer no Catar para cumprir seu contrato. Embora veja com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro no futuro, o português indicou que prioriza, neste momento, um projeto que dispute títulos de forma recorrente.

    Mesmo diante da resposta inicial negativa, o presidente Pedrinho mantém a tentativa de viabilizar a contratação, o que acabou retardando negociações mais avançadas com outros nomes.

    • Publicidade
  • Fluminense v Lanus - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Outros nomes sondados

    Enquanto insistia em Artur Jorge, o clube reduziu o ritmo das conversas formais com alternativas no mercado. Entre os profissionais sondados estiveram o argentino Marcelo Gallardo e o experiente Renato Gaúcho.

    A estratégia de buscar um nome de peso, no entanto, custou tempo. Este fator foi  determinante para que o Vasco chegue ao clássico sem um novo treinador efetivado.

  • Vasco Da Gama v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Missão difícil na semifinal

    Dentro de campo, o desafio é grande. O Vasco foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em São Januário, e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir vaga na final. Uma vitória simples por um gol leva a decisão para os pênaltis.

    Sob o comando interino de Bruno Lazaroni, o Cruz-Maltino tentará superar o rival no clássico que vale vaga para a final do Campeonato Carioca 2026.

Carioca
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Vasco crest
Vasco
VAS
0