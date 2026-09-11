AFP
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Técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi se frustra com estúpido problema de lesão de Mykhailo Mudryk em treino
De Zerbi frustrado com lesão de Mudryk
Mudryk fez sua primeira partida oficial em 22 meses no empate por 0 a 0 com o Nottingham Forest, no sábado, depois de cumprir suspensão por um resultado adverso para a substância proibida meldonium. No entanto, o ponta sofreu uma lesão no tornozelo durante uma sessão de treino recente e ficará fora até, no mínimo, outubro.
De Zerbi ficou profundamente frustrado com o grave revés. "[Com] Mudryk, foi uma lesão estúpida e esperamos que ele possa voltar o mais rápido possível. Por ele e por nós", explicou De Zerbi durante sua entrevista coletiva na sexta-feira. "Por ele porque sofreu demais e por nós porque perdemos um jogador importante."
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Tottenham espera pela primeira vitória na liga
De Zerbi detalhou a natureza frustrante do problema, revelando que Mudryk se machucou durante um lance totalmente inofensivo em campo. "Jogando sem entrada, sem movimento diferente, e ele sentiu dor no tornozelo, e então, depois de dois dias, fez o exame médico e soubemos do problema", acrescentou De Zerbi.
"Uma lesão estúpida, mas nós não somos estúpidos, hein? Quando contratamos Mudryk, já sabíamos que poderia ser difícil voltar imediatamente como um jogador normal." Apesar de o Tottenham não ter conseguido vencer nem marcar em seus três primeiros jogos da Premier League, De Zerbi insiste que o clube tem um elenco forte e segue positivo.
Maddison retorna enquanto Richarlison se aproxima da saída
Embora a perda de Mudryk seja um golpe enorme, o Tottenham recebeu um reforço significativo com o retorno de James Maddison. De Zerbi confirmou que Maddison está disponível para a próxima partida contra o Everton, observando que o meia pode até atuar pelo lado esquerdo, se necessário.
Enquanto isso, o futuro de Richarlison segue totalmente incerto. O atacante tem até o fim de sexta-feira para garantir uma transferência para o Brasil antes de o mercado deles fechar. Ao ser questionado sobre Richarlison, De Zerbi admitiu que uma transferência está fora de suas mãos, afirmando que o clube fez muito pelo jogador nos últimos dois meses.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
O Tottenham recebe o Everton na Premier League enquanto busca desesperadamente sua primeira vitória e seu primeiro gol na nova campanha. Após o confronto contra o Everton, De Zerbi e sua equipe enfrentam uma difícil viagem a Anfield para desafiar o Liverpool na Copa da Liga Inglesa na terça-feira, antes de voltar para casa para jogar contra o Aston Villa. De Zerbi precisará administrar cuidadosamente esses compromissos sem Mudryk.
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