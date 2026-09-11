Mudryk fez sua primeira partida oficial em 22 meses no empate por 0 a 0 com o Nottingham Forest, no sábado, depois de cumprir suspensão por um resultado adverso para a substância proibida meldonium. No entanto, o ponta sofreu uma lesão no tornozelo durante uma sessão de treino recente e ficará fora até, no mínimo, outubro.

De Zerbi ficou profundamente frustrado com o grave revés. "[Com] Mudryk, foi uma lesão estúpida e esperamos que ele possa voltar o mais rápido possível. Por ele e por nós", explicou De Zerbi durante sua entrevista coletiva na sexta-feira. "Por ele porque sofreu demais e por nós porque perdemos um jogador importante."