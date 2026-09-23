Klopp iniciou oficialmente sua trajetória como técnico da Alemanha, e o lendário treinador já está promovendo mudanças significativas nas operações diárias da seleção. Após sua nomeação durante o verão, o técnico de 59 anos teria introduzido uma série de medidas disciplinares destinadas a promover união e foco dentro do grupo, segundo o Blid. Essas mudanças representam uma ruptura notável em relação aos protocolos estabelecidos por seu antecessor, Julian Nagelsmann, enquanto Klopp busca construir um ambiente mais coeso antes do próximo grande ciclo internacional.

Uma das mudanças mais imediatas envolve os hábitos da equipe durante as refeições no hotel. Sob o comando anterior de Nagelsmann, os jogadores tinham certa flexibilidade em relação aos horários das refeições, muitas vezes chegando gradualmente para o jantar entre 19h e 20h. Klopp decidiu acabar com essa prática, determinando que todo o elenco deve estar presente e sentado pontualmente no início da refeição.