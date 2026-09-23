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Técnico da Alemanha, Jurgen Klopp implementa rígido código disciplinar para as estrelas da seleção nacional
Mudança de cultura sob o novo regime
Klopp iniciou oficialmente sua trajetória como técnico da Alemanha, e o lendário treinador já está promovendo mudanças significativas nas operações diárias da seleção. Após sua nomeação durante o verão, o técnico de 59 anos teria introduzido uma série de medidas disciplinares destinadas a promover união e foco dentro do grupo, segundo o Blid. Essas mudanças representam uma ruptura notável em relação aos protocolos estabelecidos por seu antecessor, Julian Nagelsmann, enquanto Klopp busca construir um ambiente mais coeso antes do próximo grande ciclo internacional.
Uma das mudanças mais imediatas envolve os hábitos da equipe durante as refeições no hotel. Sob o comando anterior de Nagelsmann, os jogadores tinham certa flexibilidade em relação aos horários das refeições, muitas vezes chegando gradualmente para o jantar entre 19h e 20h. Klopp decidiu acabar com essa prática, determinando que todo o elenco deve estar presente e sentado pontualmente no início da refeição.
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Restrições rigorosas a dispositivos eletrônicos
Além das mudanças no refeitório, Klopp passou a limitar o uso de tecnologia durante partes específicas do dia de treino. Uma nova proibição de celulares foi implementada durante as sessões de ativação em dia de jogo, o que inclui o tempo passado na academia ou na maca de tratamento. O treinador quer que seus jogadores estejam totalmente presentes durante essas fases de preparação.
A lógica por trás dessa medida é eliminar as distrações que frequentemente acompanham o futebol profissional moderno. Ao retirar as telas das áreas médicas e de preparação, Klopp está forçando suas estrelas a interagir umas com as outras e com a comissão técnica. Segundo relatos, o treinador entende que essas pequenas janelas de tempo são vitais para construir o "espírito de equipe" necessário para ter sucesso no mais alto nível do futebol internacional.
Profissionalismo e padrões empresariais
O novo técnico também está exigindo um nível mais alto de preparação pessoal de seus jogadores antes mesmo de eles chegarem à concentração da equipe. Uma das regras mais incomuns introduzidas por Klopp é a proibição de cortes de cabelo profissionais no hotel da equipe ou nas instalações de treinamento. O raciocínio do treinador é simples e está fundamentado em sua visão da seleção nacional como um ambiente de trabalho profissional.
Essa regra específica tem como objetivo reforçar a ideia de que o tempo passado com a DFB é estritamente para fins futebolísticos. Ao eliminar a atmosfera de "luxo" que às vezes cerca os modernos períodos de concentração, Klopp está estabelecendo um tom de profissionalismo de elite. A mensagem para os jogadores é clara: a concentração da seleção é um lugar de trabalho, e todas as tarefas administrativas pessoais devem ser resolvidas no próprio tempo deles.
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Acesso familiar limitado e foco
Klopp também revisou a política em relação às visitas de familiares durante as janelas internacionais. Embora Nagelsmann fosse conhecido por sua abordagem inclusiva, muitas vezes permitindo que familiares ficassem ou viajassem para a concentração da equipe sempre que possível, o novo chefe está adotando uma postura mais restritiva. As visitas de familiares agora só serão permitidas em ocasiões específicas e selecionadas, em vez de uma política de portas abertas.
O objetivo é que a equipe cresça junta como uma unidade enquanto estiver na concentração, especialmente ao entrar em uma nova era após a decepção dos torneios importantes recentes. Com a partida da Liga das Nações da Uefa contra a Holanda se aproximando na quinta-feira, essas regras serão colocadas à prova imediatamente.
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