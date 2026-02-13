Goal.com
Gabriel Marin

Quem vai ser o técnico do Atlético-MG em 2026 após a demissão de Jorge Sampaoli?

Diretoria traça perfil mais "comportado" e avalia nomes para comandar o Galo no resto da temporada

O mês de fevereiro de 2026 mal começou e o Atlético-MG já está no mercado em busca de um novo treinador. A demissão de Jorge Sampaoli foi confirmada na última quinta-feira (12), após uma sequência inconsistente de resultados na temporada, e a diretoria trabalha para anunciar um substituto nos próximos dias.

A saída do argentino marca também uma mudança de rota no perfil desejado para o cargo. Segundo apurações da ESPN e de setoristas que acompanham o clube, o departamento de futebol quer um comandante com postura mais equilibrada e alinhada às diretrizes internas.

  • Mudança de perfil no comando técnico

    De acordo com o jornalista Roberto Marques, do portal Fala Galo, o entendimento interno é de que o próximo treinador precisa " ser mais comportado, com forte integração ao setor de análise de desempenho e ao CIGA (Centro de Informações do Galo).

    A ideia é clara: um profissional que jogue com o elenco disponível, evite embates públicos e trabalhe em sintonia com o departamento de scout. A intenção é reduzir ruídos e fortalecer o planejamento esportivo a médio e longo prazo.

  • FBL-POR-LIGA-MOREIRENSE-PORTOAFP

    Vasco Botelho surge como uma aposta ousada

    Entre os nomes avaliados, o que mais agrada à diretoria neste momento é o do português Vasco Botelho. Aos 36 anos, ele é considerado uma aposta ousada, mas promissora.

    Botelho vem fazendo um trabalho de destaque no Moreirense, que ocupa atualmente a oitava posição no Campeonato Português. Jovem e com ideias modernas, ele se encaixa no perfil traçado pela cúpula atleticana.

    O principal entrave, porém, é contratual. O treinador tem vínculo com o clube português até junho de 2027 e multa rescisória considerada significativa, o que pode dificultar as negociações.

  • Bragantino v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Fernando Seabra também entra no radar

    Outro nome que ganhou força nos bastidores é o de Fernando Seabra, atualmente no Coritiba.

    Segundo o jornalista Guilherme Frossard, a diretoria do Galo buscou informações sobre a multa rescisória do treinador, que assumiu o clube paranaense em dezembro do ano passado. O contrato de Seabra vai até dezembro de 2027.

    O técnico tem passagem recente de destaque pelo Cruzeiro, rival do Atlético, onde levou a equipe à final da Sul-Americana em 2024. O conhecimento do futebol mineiro e o perfil de trabalho estruturado agradam à cúpula alvinegra.

  • FBL-EUR-C1-UNION BERLIN-BRAGAAFP

    Artur Jorge é sonho distante

    Um nome de peso também aparece na lista: o português Artur Jorge. O treinador ganhou projeção internacional ao comandar o Botafogo na histórica conquista da Libertadores de 2024.

    Atualmente, ele dirige o Al-Rayyan, do Qatar, onde recebe alto salário e tem contrato até junho de 2027. Aos 54 anos, Artur Jorge é visto como um sonho distante, tanto pelo custo quanto pela baixa probabilidade de retorno imediato ao futebol brasileiro.

