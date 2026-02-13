Quem vai ser o técnico do Atlético-MG em 2026 após a demissão de Jorge Sampaoli?

O mês de fevereiro de 2026 mal começou e o Atlético-MG já está no mercado em busca de um novo treinador. A demissão de Jorge Sampaoli foi confirmada na última quinta-feira (12), após uma sequência inconsistente de resultados na temporada, e a diretoria trabalha para anunciar um substituto nos próximos dias.
A saída do argentino marca também uma mudança de rota no perfil desejado para o cargo. Segundo apurações da ESPN e de setoristas que acompanham o clube, o departamento de futebol quer um comandante com postura mais equilibrada e alinhada às diretrizes internas.
