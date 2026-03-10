Goal.com
Joaquim Lira Viana

As tarefas de Renato Gaúcho para tirar o Vasco da Gama da zona de rebaixamento

Após saídas importantes, crise interna e um início de temporada desastroso, o novo técnico retorna a São Januário com a missão de reorganizar o time

A última temporada deixou sinais animadores para o torcedor do Vasco da Gama. A equipe chegou à final da Copa do Brasil e apresentou momentos de bom futebol sob o comando de Fernando Diniz. O estilo de jogo do treinador parecia finalmente ter se encaixado no elenco cruz-maltino, e a expectativa para a temporada seguinte era de continuidade e evolução, com um time ainda mais maduro e competitivo.

Mas o início do novo ciclo trouxe perdas difíceis de repor. O artilheiro Pablo Vegetti deixou o clube rumo ao Cerro Porteño, enquanto o jovem destaque Rayan foi vendido ao Bournemouth após uma temporada que chamou atenção na Europa. Juntos, eles representavam a principal fonte de gols da equipe, que balançou 55 vezes as redes no Brasileirão de 2025, consagrando-se como o time com o quinto melhor ataque. Sem os dois, o Vasco perdeu presença ofensiva, referência na área e boa parte de sua capacidade de decidir jogos.

Os reflexos das saídas apareceram rapidamente. O começo da temporada foi marcado por atuações irregulares, resultados ruins e um ambiente interno cada vez mais instável. Em meio a esse cenário, Philippe Coutinho, o protagonista e camisa 10 da equipe, pediu para sair. Fernando Diniz, sem seu principal articulador e com dificuldades para encontrar soluções em campo, passou a sofrer grande pressão no cargo e acabou demitido. 

É nesse contexto turbulento que surge novamente a figura de Renato Gaúcho, em sua terceira passagem pelo clube, com a missão urgente de reorganizar o time e iniciar a reação na temporada antes que a situação se torne irreversível.

    O histórico de Renato Gaúcho

    O Vasco ocupa atualmente a lanterna do Brasileirão, com três derrotas e um empate nas quatro primeiras rodadas. Assumir um time lutando para sair do Z4 não é novidade para Renato Gaúcho. E pegar especificamente o Vasco nessa situação também não: essa é a terceira vez que ele chega com a missão de resgatar a equipe em meio a um momento delicado, situação que já aconteceu duas vezes anteriormente em sua trajetória no clube. 

    A primeira vez foi em 2005. Renato assumiu o comando do Vasco no meio do Campeonato Brasileiro e conseguiu reorganizar a equipe ao longo da competição. Sob seu comando, o time disputou 31 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e oito derrotas. A campanha foi suficiente para tirar o clube da zona de rebaixamento e garantir uma reta final tranquila, terminando o campeonato na 12ª colocação, com 56 pontos. 

    A segunda passagem aconteceu em 2008, em um cenário ainda mais delicado. Renato voltou ao clube em setembro, já na reta final do Brasileirão, quando o Vasco ocupava a 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, restando poucas rodadas para o fim da competição. Em 13 jogos no comando da equipe, o treinador somou quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. A reação foi insuficiente, e o clube acabou confirmando seu primeiro rebaixamento na última rodada do campeonato. 

    Consertar o ataque

    Em 2025, o Vasco da Gama marcou 94 gols na temporada. Grande parte deles veio de três jogadores que já não estão mais no elenco: Pablo Vegetti fez 27, Rayan marcou 20 e Philippe Coutinho contribuiu com 11. Juntos, os três foram responsáveis por mais da metade dos gols da equipe, o que evidencia o tamanho do vazio deixado por suas saídas.

    Apesar de ter balançado as redes quase 100 vezes em todas as competições no ano passado, o Cruz-maltino sofreu 94 gols; um equilíbrio perigoso, que exigiu um ataque muito eficiente para compensar as fragilidades defensivas. Em 2026, o time precisa ter cuidado para não continuar sofrendo gols em ritmo semelhante sem ter a mesma capacidade ofensiva. O setor ofensivo, até aqui, vem se mostrando ineficiente, já que o principal goleador da equipe na temporada é o zagueiro Pumita Rodriguez, com três gols marcados. 

    Neste cenário, o atacante Brenner, ex-São Paulo e que foi comprado da Udinese na última janela, pode surgir como uma nova fonte de gols, além do ponta colombiano Andrés Gomez, que chegou por definitivo do Rennes após um período emprestado, e o centroavante argentino Cláudio Spinelli, artilheiro do Independiente del Valle com 28 gols na temporada passada. 

    Agora, caberá a Renato Gaúcho ajustar o esquema tático do Vasco para recuperar a força ofensiva sem expor ainda mais o time defensivamente.

    Administrar os problemas disciplinares

    Outro ponto que preocupa no início da temporada é a indisciplina do Vasco da Gama. Em apenas quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o time já recebeu sete cartões amarelos, enquando no Carioca foram 12 amarelos em nove partidas, além de dois cartões vermelhos diretos — expulsões que não vieram por acúmulo de amarelos.

    Alguns jogadores concentram boa parte dessas punições. O atacante Andrés Gómez já soma três cartões amarelos na temporada, enquanto o jovem volante Cauã Barros também recebeu três advertências e um vermelho. Controlar melhor essa questão disciplinar será essencial para evitar suspensões e desfalques importantes, algo que pode impactar diretamente nos resultados de uma equipe que já enfrenta dificuldades dentro de campo.

    Os próximos desafios do Vasco

    A sequência de jogos promete testar rapidamente o trabalho de Renato Gaúcho no comando do Vasco da Gama. Na quinta-feira, 12 de março, o time recebe o Palmeiras, atual campeão paulista, em São Januário, às 19h30 (horário de Brasília). Em seguida, a equipe viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, atual campeão mineiro, no domingo (15), às 20h30.

    Depois disso, o Vasco volta a jogar em casa para encarar o Fluminense, adversário que recentemente eliminou o clube do Campeonato Carioca, na quarta-feira, 18 de março, às 21h30. Será uma sequência pesada logo no início do trabalho, e a expectativa é que Renato Gaúcho consiga provocar uma reação rápida da equipe para iniciar a recuperação e mudar o rumo do time no campeonato.

