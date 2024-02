Tapetão na Premier League? Entenda a polêmica na briga contra o rebaixamento

Saiba tudo sobre as punições que agitam a briga pela permanência na elite do futebol inglês; Everton "ganha" pontos e Forest será julgado

No futebol, nem sempre a disputa se limita aos gramados, inclusive na terra onde o esporte mais popular do mundo nasceu. O Tapetão, termo que designa a resolução de conflitos por meio de tribunais desportivos, surge como uma alternativa, onde estratégias juridicas se misturam com o fervor e a paixão presentes no futebol.

Quer ver os jogos da Premier League ao vivo? Clique aqui e conheça o Star+

A atual edição da liga mais lucrativa do mundo vive um momento peculiar com o "tapetão". A parte inferior da tabela de classificação não está sendo definida apenas pelo desempenho dentro das quatro linhas, mas também pelas decisões tomadas nos tribunais.

Recentemente, a Premier League tem intensificado as denúncias de violações ao Fair Play Financeiro (FFP). O Manchester City, atual campeão da competição, encara mais de 100 acusações e terá que provar inocencia em um futuro ainda não definido.

Mais artigos abaixo

Entre os clubes sob investigação estão Everton, que lida com denúncias pela segunda vez após receber punição, e Nottingham Forest.

A seguir, a GOAL detalha os processos que Everton e Nottigham Forest enfrentam e como seus destinos se entrelaçam na batalha contra o rebaixamento