Kevin De Bruyne, Xabi Alonso e os jogadores que foram vendidos antes da hora na Premier League

A breve carreira de Kevin de Bruyne em Stamford Bridge é apenas um dos muitos exemplos de clubes que subestimaram estrelas em potencial

Será que o Manchester City cometeu um erro monumental ao vender Cole Palmer para o Chelsea? Com a equipe de Pep Guardiola tão robusta, talvez isso nem importe tanto. No entanto, o Chelsea, sem dúvida, considerará essa aquisição um verdadeiro golpe de sorte no tão aguardado mercado de transferências, especialmente dado o desempenho de Palmer desde que trocou o Etihad Stadium pelo Stamford Bridge no verão europeu passado.

Os Blues se tornaram conhecidos por dispensar jogadores cedo demais, e um desses casos estará em destaque neste fim de semana, quando Kevin De Bruyne retornar à sua melhor forma pelo City após sua recuperação de lesão.

A decisão de abrir mão do belga foi claramente um erro colossal por parte do Chelsea, mas será que sua saída está entre as piores vendas da história da Premier League? A GOAL examina sua lista de jogadores subestimados que foram negociados cedo demais.

