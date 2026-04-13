Surpresa: transferência para a Premier League "pode estar nos planos" para o craque do PSG, Ousmane Dembélé

Existem várias razões por trás da decisão de Dembélé de esperar antes de assinar qualquer novo contrato. Ele quer saber qual será o teto salarial do clube para a próxima temporada, e o momento também é um fator importante, já que o ponta não quer discutir seu futuro até depois da Copa do Mundo deste verão. Essa abordagem cautelosa sugere que ele está ciente de que uma boa atuação no torneio poderia aumentar significativamente seu poder de barganha. Além disso, sua decisão está fortemente ligada ao desempenho do PSG na Liga dos Campeões. Após garantir uma vitória por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final, ele se prepara agora para enfrentar o Liverpool em Anfield na partida de volta.