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Ousmane Dembele Jubelgetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Surpresa: transferência para a Premier League "pode estar nos planos" para o craque do PSG, Ousmane Dembélé

O. Dembele
PSG
Mercado da bola
Premier League
Campeonato Francês

O ponta do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, estaria adiando a assinatura de um novo contrato, alimentando rumores de uma saída sensacional no meio do ano. O jogador da seleção francesa está avaliando suas opções em meio a uma temporada altamente produtiva, embora marcada por lesões. Com as negociações em impasse, uma transferência para a Premier League ou para a Arábia Saudita surge como uma possibilidade real para o craque.

  • As negociações contratuais do vencedor da Bola de Ouro estão paralisadas

    De acordo com uma reportagem do L’Equipe, Dembélé se recusa, no momento, a participar de negociações para a renovação de contrato com o PSG. O jogador de 28 anos continua sendo uma figura fundamental para Luis Enrique, mas o clube foi obrigado a suspender as negociações. O vencedor da Bola de Ouro é o jogador mais bem pago do elenco, conforme revelado pela edição especial sobre salários da publicação francesa, enquanto seu contrato atual com os atuais campeões europeus vai até o verão de 2028.

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  • Ousmane DembeleGetty

    Principais motivos por trás do atraso atual

    Existem várias razões por trás da decisão de Dembélé de esperar antes de assinar qualquer novo contrato. Ele quer saber qual será o teto salarial do clube para a próxima temporada, e o momento também é um fator importante, já que o ponta não quer discutir seu futuro até depois da Copa do Mundo deste verão. Essa abordagem cautelosa sugere que ele está ciente de que uma boa atuação no torneio poderia aumentar significativamente seu poder de barganha. Além disso, sua decisão está fortemente ligada ao desempenho do PSG na Liga dos Campeões. Após garantir uma vitória por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final, ele se prepara agora para enfrentar o Liverpool em Anfield na partida de volta.

  • Entre os destinos possíveis estão a Inglaterra e a Arábia Saudita

    Caso as negociações entre as duas partes fracassem, o L’Equipe afirma que uma transferência para a Premier League “poderia estar nos planos”, embora haja também interesse da Liga Profissional Saudita. A mudança para o futebol inglês há muito tempo é um tema recorrente para o atacante, e o poder financeiro dos principais clubes da Premier League os torna candidatos naturais. No entanto, o Oriente Médio representa uma alternativa altamente viável. Como mostrou anteriormente a transferência de N’Golo Kanté para o Al-Ittihad, jogar no país do Golfo não é um obstáculo para atuar pela seleção francesa, o que o incentiva a considerar as lucrativas ofertas sauditas.

  • Ousmane DembeleGetty

    O que o futuro reserva para Dembélé

    Olhando para o futuro, o atacante se concentrará inteiramente em concluir com sucesso as campanhas nacional e europeia, especialmente superando o desafio crucial em Anfield, antes de liderar a França na Copa do Mundo. Se ele acabar decidindo deixar a Ligue 1, uma transferência para a Premier League, sem dúvida, seria o assunto mais comentado na próxima janela de transferências de verão.

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