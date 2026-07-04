Getty Images Sport
Traduzido por
Surpresa: Liverpool está disposto a ouvir ofertas por Virgil van Dijk, que perde o status de “intocável”
Van Dijk não é mais intocável no Liverpool
De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool mudou sua postura em relação a Van Dijk após uma temporada frustrante, na qual a campanha no campeonato não foi bem-sucedida e o técnico Arne Slot deixou o clube. O zagueiro de 34 anos assinou uma extensão de contrato até 2025, mas o clube agora estaria se arrependendo desses termos após não ter conquistado nenhum título. Com os jogadores veteranos Mohamed Salah e Andy Robertson já tendo deixado o clube, a diretoria informou ao novo técnico Andoni Iraola que o capitão não é mais indispensável.
- Getty Images Sport
Amorim de olho na contratação dos sonhos
O AC Milan fez consultas formais por meio de intermediários para avaliar a viabilidade de contratar o experiente zagueiro. Reportagens na Itália sugerem que o novo técnico dos Rossoneri, Ruben Amorim, considera o jogador da seleção holandesa sua prioridade absoluta no mercado de transferências para reforçar o elenco. Embora o interesse também esteja crescendo por parte da Liga Profissional da Arábia Saudita, da Major League Soccer e de clubes turcos, o Liverpool não forçará a saída de seu capitão, mas está aberto a avaliar propostas sérias.
As opções defensivas correm o risco de se esgotar
A possível saída do zagueiro central ocorre em um momento em que as opções defensivas do Liverpool já são limitadas. Ibrahima Konaté já deixou o clube, e Joe Gomez enfrenta um futuro incerto, com menos de um ano restante em seu contrato. Embora o clube mantenha a opção de recontratar Jarell Quansah, que se tornará válida em 2027, a perda de Van Dijk exigiria uma substituição imediata e substancial na janela de transferências.
- Getty Images
A reformulação do elenco representa um desafio
Iraola enfrenta uma agenda difícil na pré-temporada ao assumir o comando de um elenco em transição. O técnico precisa avaliar suas opções defensivas antes do fechamento da janela de transferências, especialmente porque o Liverpool estreia na Premier League fora de casa, contra o Newcastle United, no dia 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.