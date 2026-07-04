Surpresa: Liverpool está disposto a ouvir ofertas por Virgil van Dijk, que perde o status de “intocável”

De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool mudou sua postura em relação a Van Dijk após uma temporada frustrante, na qual a campanha no campeonato não foi bem-sucedida e o técnico Arne Slot deixou o clube. O zagueiro de 34 anos assinou uma extensão de contrato até 2025, mas o clube agora estaria se arrependendo desses termos após não ter conquistado nenhum título. Com os jogadores veteranos Mohamed Salah e Andy Robertson já tendo deixado o clube, a diretoria informou ao novo técnico Andoni Iraola que o capitão não é mais indispensável.







