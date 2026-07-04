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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Surpresa: Liverpool está disposto a ouvir ofertas por Virgil van Dijk, que perde o status de “intocável”

Mercado da bola
V. van Dijk
Liverpool
Premier League
Campeonato Italiano
Milan

O Liverpool estaria disposto a considerar ofertas sérias de transferência pelo capitão do clube, Virgil van Dijk, que aparentemente perdeu seu status de intocável em Anfield. A decisão vem na sequência de uma campanha decepcionante na Premier League, que resultou em mudanças na comissão técnica, deixando a diretoria pronta para reformular o elenco sob nova liderança.

  • Van Dijk não é mais intocável no Liverpool

    De acordo com o TEAMtalk, o Liverpool mudou sua postura em relação a Van Dijk após uma temporada frustrante, na qual a campanha no campeonato não foi bem-sucedida e o técnico Arne Slot deixou o clube. O zagueiro de 34 anos assinou uma extensão de contrato até 2025, mas o clube agora estaria se arrependendo desses termos após não ter conquistado nenhum título. Com os jogadores veteranos Mohamed Salah e Andy Robertson já tendo deixado o clube, a diretoria informou ao novo técnico Andoni Iraola que o capitão não é mais indispensável.



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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Amorim de olho na contratação dos sonhos

    O AC Milan fez consultas formais por meio de intermediários para avaliar a viabilidade de contratar o experiente zagueiro. Reportagens na Itália sugerem que o novo técnico dos Rossoneri, Ruben Amorim, considera o jogador da seleção holandesa sua prioridade absoluta no mercado de transferências para reforçar o elenco. Embora o interesse também esteja crescendo por parte da Liga Profissional da Arábia Saudita, da Major League Soccer e de clubes turcos, o Liverpool não forçará a saída de seu capitão, mas está aberto a avaliar propostas sérias.

  • As opções defensivas correm o risco de se esgotar

    A possível saída do zagueiro central ocorre em um momento em que as opções defensivas do Liverpool já são limitadas. Ibrahima Konaté já deixou o clube, e Joe Gomez enfrenta um futuro incerto, com menos de um ano restante em seu contrato. Embora o clube mantenha a opção de recontratar Jarell Quansah, que se tornará válida em 2027, a perda de Van Dijk exigiria uma substituição imediata e substancial na janela de transferências.

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  • Andoni Iraola LiverpoolGetty Images

    A reformulação do elenco representa um desafio

    Iraola enfrenta uma agenda difícil na pré-temporada ao assumir o comando de um elenco em transição. O técnico precisa avaliar suas opções defensivas antes do fechamento da janela de transferências, especialmente porque o Liverpool estreia na Premier League fora de casa, contra o Newcastle United, no dia 23 de agosto.